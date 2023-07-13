У Вашингтона и Москвы не просто разные взгляды на происходящее в Украине – даже о собственных взаимоотношениях они рассказывают диаметрально противоположные вещи.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в среду поведал ТАСС, что в конце июня у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. «Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», – сказал Нарышкин. Он не уточнил, что же именно произошло в день, когда бойцы ЧВК «Вагнер» под командованием Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж, заняли Ростов-на-Дону, подошли на 200 км к Москве и сбили несколько военных вертолетов и самолетов.

Но главное, по мнению Нарышкина, что «события 24 июня» были лишь предлогом для звонка:

«Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной».