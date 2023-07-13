У Вашингтона и Москвы не просто разные взгляды на происходящее в Украине – даже о собственных взаимоотношениях они рассказывают диаметрально противоположные вещи.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в среду поведал ТАСС, что в конце июня у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. «Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», – сказал Нарышкин. Он не уточнил, что же именно произошло в день, когда бойцы ЧВК «Вагнер» под командованием Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж, заняли Ростов-на-Дону, подошли на 200 км к Москве и сбили несколько военных вертолетов и самолетов.
Но главное, по мнению Нарышкина, что «события 24 июня» были лишь предлогом для звонка:
«Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной».
При этом Нарышкин, по его словам, готов продолжать диалог: о встрече они с Бернсом не договаривались, «но такая возможность существует – и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется».
Однако в Вашингтоне рассказывают об этом телефонном разговоре совсем по-другому. Бернс звонил, чтобы дать понять: США никак не связаны с мятежом Пригожина, писала 30 июня The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с разговором.
Бернс, который в 2000-х гг. был послом США в Москве, в роли директора ЦРУ (на этот пост его назначил Джо Байден) несколько раз исполнял деликатные поручения, связанные с контактами с российским руководством. Так, осенью 2021 г. он тайно приезжал в Москву, чтобы предупредить о недопустимости вторжения в Украину. А в ноябре 2022 г. Бернс и Нарышкин встречались в Анкаре, чтобы обсудить опасность ядерных угроз Москвы в отношении Украины и судьбу американцев, находившихся в заключении в России.
Во время мятежа Пригожина США сразу стали предпринимать усилия, чтобы оградить себя от возможных обвинений в какой-либо причастности к событиям в России. Они даже отложили введение новых санкций против «Вагнера» и потребовали от Украины не обострять ситуацию, нанося удары по российской территории. Главный же посыл в разговоре Бернса с Нарышкиным, по словам чиновника – одного из источников WSJ, был такой: «США в этом не участвуют. Это внутреннее дело России».
По словам чиновников, в Вашингтоне старались не дать Москве повода обвинить в мятеже и его последствиях внешних врагов. (moscowtimes.ru)