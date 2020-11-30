Дипломатия «чековой книжки» — эксперты о турецко-катарском сближении

На днях состоялось шестое заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар, в котором принимал участие Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани и президент Турции Раджеп Тайиб Эрдоган.

По итогам заседания состоялась масштабная сделка между Турцией и Катаром, включающая продажу технологий, военной техники, 10% акций Стамбульской фондовой биржи, а также торговых центров и недвижимости, где Катар планирует построить отели, пристани для яхт, торговые центры и мечети.

В целом же рамках заседаний Комитета до сегодняшнего дня подписаны 52 соглашения, приняты пять совместных заявлений. Достигнутые соглашения способствовали укреплению связей между Турцией и Катаром в политической, экономической, культурной и научной сферах:

— Объем торговли между двумя странами достиг 1,6 миллиарда долларов.

— Катарские инвестиции в Турцию достигли 22 миллиарда долларов.

— Катар купил 10% акций фондовой биржи Стамбула. Стоимость покупки не разглашается.

— Катар купил 42% акций крупного стамбульского торгового центра Истинье Парк за 1 миллиард долларов у турецкого холдинга Dogus, которому принадлежат оставшиеся 58 процентов акций (один из самых больших и посещаемых торговых центров Турции)

Комментируя # турецко-катарское сближение, турецкий эксперт Энгин Озер сказал, что Катар является стратегическим партнером Турции, а пик развития отношений был во время кризиса между странами Персидского залива.

«Если мы помним, тогда все окружающие Катар арабские страны ввели санкции и объявили бойкот этой стране. Именно в этот период я был в Дохе и помню, какую принципиальную позицию проявила Анкара. Тогда Турция отправила свои войска в Катар, и в 2021 году ожидается, что турецкая военная база в Катаре будет расширена и сюда будет отправлены новые подразделения. Предвидится, что Турция откроет в Катаре военный порт», — сказал он.

По его словам, Катар является самым крупным инвестором в турецкую экономику и активно участвует в приватизации госимущества, а также является инвестором в турецкую биржу.

«Как известно за последние годы наблюдается отток капитала из Турции, что влияет на курс валюты, а инвестиции Катара стабилизируют ситуацию как «горячие деньги». Кроме того, нужно отметить роль и Британии, которая также является союзником Катара», — добавил он.

По его словам, после Брекзита, Великобритания стала выстраивать стратегические отношения с Турцией.

«Начала формироваться новая политическая ось, которая объединяет в себе такие страны, как Турция, Катар, Пакистан и Оман, и этот союз активно будет поддерживаться со стороны Великобритании. Вообще нужно сказать, что сейчас Лондон проводит активную внешнюю политику, начиная от Ливии вплоть до Азербайджана», — подчеркнул аналитик.

Эксперт, говоря о том, какую политику ожидают от администрации Байдена в отношениях с Турцией, сказал, что Анкара должна предпринять некоторые политические шаги для того, чтобы взаимодействовать с США.

«У Байдена также хорошие отношения с британцами, что говорит о том, что у Турции в администрации Байдена будут сильные лоббисты. Однако для этого Турция должна принять некоторые важные политические шаги, по мне Эрдоган ближе к демпартии США, чем к республиканцам», — полагает аналитик.

Озер также добавил, что Байден в отличие от Трампа является антироссийским политиком, что может соответствовать интересам Азербайджана.

«В таких условиях Азербайджан может быть интересен Вашингтону. Более того, я уверен в том, что США в своей политике будут полностью поддерживать Азербайджан», — сказал он.

В свою очередь, доцент катарского университета, эксперт по энергетической политике стран залива Николай Козаков, говоря о турецко-катарских отношениях, сказал, что прошедший саммит является логическим продолжением тех взаимоотношений, которые Турция и Катар выстраивали в последние годы.

«Особенно эти отношения начали укрепляться после блокады, которую осуществила Саудовская Аравия и другие арабские страны залива. Саммит подтвердил, что независимо от тех перемен, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, Катар остается верен своему принципу, что Турция — приоритетный партнер. Это взаимодействие во многом определяет и внешнеполитическому деятельность самого Катара», — сказал он.

По его словам, инвестиционные проекты и те контракты, которые были подписаны, укладываются в определенную стратегию Катара, которую предпочитает Доха: «покупать друзей».

«За счет проведения активной инвестиционной политики, Катар старается создать мотивацию у своих партнеров по сохранению крепких и дружественных отношений на долгосрочную перспективу. Данный подход не является чем-то уникальным, если мы посмотрим на взаимоотношения Катара, то так называемая дипломатия «чековой книжки», является одной из главных направлений по выстраиванию политики, направленной на превращение в активного игрока на международной арене. С другой стороны, на обеспечение независимости и национальной безопасности для того, чтобы увеличить свою значимость для остальных игроков», — резюмировал он.