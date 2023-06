По мере развития наступления украинской армии (ВСУ) возрастают проблемы России на международной арене. Не все просто и гладко и внутри страны, но этот аспект требует отдельного рассмотрения.

Здесь заметим только очередную истерику главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в связи с успехами ВСУ на направлениях Мелитополя и Бердянска. «Пятихатки под ВСУ, Работино, северная часть — под ВСУ, Урожайное — под ВСУ. Над Токмаком — ВСУ, вооружения нет, боеприпасов нет, солдатам нужны даже гранаты, они пишут письма командованию. Информация затыкается, ВСУ идет в Молочный Лиман (залив Азовского моря — Авт.), если получится — вернет себе большинство территорий, захваченных РФ».

Пригожин также сообщил, что украинские защитники дошли до Голой Пристани (левый берег Днепра в Херсонской области — Авт.), а высшее руководство армии РФ действительно не знает, что происходит на фронте.

Добавим обстрел мостов, соединяющих в районе полуострова Чонгар Крым с материковой частью Украины. Мосты выведены из строя, движение по ним закрыто. Это сильный удар по военной логистике российских группировок в Мелитополе, Запорожской и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Остается связь через Армянск, но путь длиннее на 100 км и дороги там очень плохие, поэтому не смогут пропустить большой трафик.

Как пишет ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности и известный блогер под ником Злой одессит Александр Коваленко, «Когда авиация ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Авт.) уничтожает объекты террористов, размещенные в многоэтажных домах, они первоначально запускают по крыше этого дома пустую болванку. Таким образом предупреждают об ударе. Такое «постукивание» дает возможность жильцам эвакуироваться в течение 10-15 минут… Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как «постукивание». Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра… Таким образом, пока обрезается связь полуострова с материковым Югом Украины, что создает угрозу для южной группировки РОВ (российских оккупационных войск — Авт.), у такой категории жителей ВОТ (временно оккупированных территорий — Авт.) Крыма как крысчане (приехавшие на полуостров после аннексии в нарушении законов Украины — Авт.) есть 10-15 минут (образно, конечно же) для эвакуации. Ибо после только вплавь».

Серьезность ситуации с чонгарскими мостами хорошо иллюстрирует тот факт, что Путин собрал внеочередное заседание Совета безопасности. Рассматривалась «ситуация в зоне проведения СВО». Хотя власти излучают оптимизм и обещают скорое восстановление мостов, практика показывает, что просто так не обойдется.

По мнению Александра Коваленко, удар по мосту был нанесен не британскими ракетами Storm Shadow, у которых боевая часть — это проникающего типа головка на 450 кг. «Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно было разворотить в хлам». Украинское командование предупреждает, что удары по логистике из Крыма и по военным объектам на полуострове будут продолжаться и становиться все сильнее.

Теперь о международной ситуации.

Примерно в одно время произошло несколько очень важных и в то же время весьма болезненных событий для Путина и Ко.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин, где провел переговоры с китайским руководством. Отметим, что встреча с председателем Си Цзиньпином не была запланирована, но она состоялась. Это свидетельство того, что в отношениях сторон наметилось, пусть пока небольшое, но потепление.

Мы остановимся на последствиях и очевидных договоренностях относительно Украины. Конечно, она занимала на переговорах относительно небольшое место, но все-таки достаточно важное.

Во-первых, сам факт улучшения отношений между Пекином и Вашингтоном, возможно, стал крайне неприятным сюрпризом для Кремля. Накануне российская пропаганда на все лады трубила, что ни о чем не договорятся и Китай на сближение не пойдет. И вот такой пассаж. Китай предпочитает договариваться с США и в первую очередь по экономическим вопросам. И если для этого необходимо как-то отодвинуться от путинской России, то такое будет сделано. В конце концов, every miller draws water to his own mill — каждый мельник черпает воду для своей собственной мельницы.

Во-вторых, товарищ Си подтвердил, что никаких поставок оружия России не будет. Блинкен особо подчеркнул, чтобы такие поставки не осуществляли частные фирмы. Это прямой намек на необходимость ужесточения контроля в этой сфере. Можно не сомневаться, что это будет сделано. Москве придется обойтись без китайских поставок, что поставит ее в крайне сложное положение.

В этой связи глава украинского Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко отметил, что «Для США лучше формальный нейтралитет Китая и его миротворческие усилия, чем военно-политическое сближение КНР и РФ. И для Украины это вполне приемлемый вариант».

В-третьих, прошедшие переговоры положили начало подготовке встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина на Азиатско-Тихоокеанском саммите в ноябре этого года, который пройдет в США. К этой встрече будет проработан практически весь комплекс вопросов в отношениях двух стран. Если встреча лидеров не даст результатов, то и встречи не будет. В ней как раз Пекин заинтересован гораздо больше, чем Вашингтон

Вторая неприятная новость пришла в виде публикации во французской газете Le Monde. Это одно из влиятельных мировых изданий такое же, как The New York Times или The Financial Times.

По данным газеты, решение было принято по результатам очередного (закрытого для прессы) заседания французского Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщили источники газеты, было принято решение «Отстаивать перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), чтобы повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров».

Вариант вступления Украины в НАТО также отныне рассматривается президентом Эммануэлем Макроном как «самостоятельная гарантия безопасности, так как способна отбить у России желание продолжать войну или, если конфликт должен прекратиться, помешать любой новой агрессии». Как заявил газете неназванный иностранный дипломат, «Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии».

Нет оснований сомневаться в информации такой авторитетной газеты как Le Monde. Изменение позиции Макрона означает, что Франция впервые в своей истории открыто выступит за присоединение Украины к Североатлантическому Альянсу. И это очень резкий поворот. На знаменитом саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте именно французский президент Саркози вместе с канцлером Германии Меркель, в отличие от США, заблокировали любое быстрое вступление Украины в Альянс.

Как пишет газета The Independent, глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли заявил, что Лондон поддерживает идею упрощения процедуры вступления в НАТО для Украины и «очень одобрительно» смотрит на такую инициативу. По словам министра, Великобритания положительно бы отнеслась к разрешению Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу без выполнения Плана действий по членству, а также добавил, что украинские военные своими действиями на поле боя продемонстрировали готовность своей армии соответствовать натовским стандартам.

Как мы писали, «Зеркало», 14 июня 2023 г., на Западе очень серьезно стали заниматься гарантиями безопасности Украины. Эта работа приобретает уже явственные очертания. Народный депутат Украины, вице-президент Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко в своем ТГ-канале пишет, что «Уже на следующей неделе в Копенгагене впервые пройдет встреча советников по вопросам нацбезопасности G7. Там будет и группа представителей других стран. Тема — гарантии безопасности Украине».

Депутат обратил внимание на то, что встреча состоится незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе (запланирован на 11-12 июля), где ожидаются важные решения по Украине. «Те, кто понимают международную политику, знают: самые главные люди, которые принимают решения, это советники. Они все готовят и потом убеждают первое лицо, что это самый лучший вариант. Наблюдаем и надеемся, что в Копенгагене будут приняты очень важные, даже исторические решения».

Дело не ограничивается только проблемами безопасности. Политические и деловые лидеры со всего мира собрались в Лондоне на двухдневную конференцию по восстановлению Украины.

Накануне конференции президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британской корпорации ВВС, в котором объяснил свое видение будущего страны.

По словам украинского лидера, он надеется не просто на восстановление, а на трансформацию Украины. «В более широком смысле мы говорим о преобразовании Украины. Это Украина не только с ее энергетикой и агропромышленным комплексом, но и с реформами, которые мы готовим».

«Это цифровизация нашей страны, это антикоррупционная реформа, которая очень важна. Важно работать над судебной реформой, работать с нашими партнерами, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций после войны. Это то, что нам нужно. Украина будет другой, преображенной. Единственное, что не изменится, — это сила нашего народа».

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры по вопросам развития общин и территорий Украины Александр Кубраков объявил об инициативе We build Ukraine — партнерстве международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины. На своей странице в Facebook, он заверил, что правительство обеспечит прозрачные и понятные правила для всех игроков, которые смогут следить за всеми процессами через платформу DREAM. «Международные партнеры смогут видеть процесс восстановления Украины онлайн от проектирования до аудита результатов».

Как сообщает CNN, поддержать восстановление разрушенной войной Украины пообещали более 400 компаний из 38 стран. Их представители подписали соглашение о развитии бизнеса в Украине на конференции в Лондоне.

По оценке Всемирного банка, которую он провел в марте этого года, на восстановление Украины после российской агрессии потребуется $411 млрд. Однако эта сумма будет увеличиваться по мере затягивания военного конфликта.

Россия терпит поражения непосредственно в Украине и похоже окончательно проиграла на дипломатическом фронте. На саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты в том или ином виде гарантии безопасности Украины и определена близкая перспектива ее вступления в Альянс.

Путин своей агрессией хотел предотвратить такое развитие событий, но получил противоположный результат. Международная изоляция России усиливается, и этот процесс приобретает внутреннюю динамику.