Die Welt предсказала «решающую схватку» за «Северный поток — 2»

Немецкая газета Die Welt рассказала о предстоящей «решающей схватке» за российский газопровод «Северный поток — 2», из-за которой было приостановлено строительство терминалов для сжиженного природного газа США.

По данным издания, проект по строительству терминалов СПГ был сделан с целью «задобрить» Белый дом. Кроме того, СМИ утверждает, что Германия надеется на восстановление трансатлантических отношений с США, если американским президентом будет назван демократ Джо Байден. Газета напоминает, что отвечающая за строительство терминала для американского СПГ компания также отказалась от участия в проекте.

При этом журналисты говорят о том, что политик является противником российского «Северного потока — 2». В сенате США все еще продолжается обсуждение вопроса введения новых ограничений в отношении компаний-участников строительства газопровода.

«До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» все ближе», — заявляет Die Welt.(Газета.Ru)