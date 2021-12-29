Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что он пребывает в критическом состоянии.

Политик в настоящее время находится в военном госпитале города Гори. Ясько рассказала, что руководство больницы разрешило украинскому консулу посетить экс-президента (Саакашвили — гражданин Украины).

«Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила она, сославшись на дипломата.