Обращение к властям Грузии, с призывом перевести заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в одну из стран ЕС, подписали 44 депутата Европарламента.

Адресаты письма – президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Ухудшившееся состояние здоровья Саакашвили четко указывает, что нынешние медицинские меры не обеспечивают и не способствуют его скорейшему выздоровлению. Поэтому крайне важно принять незамедлительные меры по скорейшему исправлению этой ситуации, прежде, чем она достигнет критической стадии… Настоятельно призываем вас поддержать единственно милосердное, морально справедливое и действенное решение», – говорится в обращение.

Заявление прокомментировали в правящей партии Грузии.

Власти Грузии будут действовать не по указке одиозных депутатов Европарламента, а в интересах страны, заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Помните, что Саакашвили «умирал» в течение 600 дней, а после решения ЕСПЧ решил не «умирать», но через некоторое время снова изменил решение? То, что делают одиозные депутаты Европарламента, не только абсурдно, но и постыдно. Можно смело сказать, что цель всего этого – разжигание поляризации, внесение хаоса в страну и второй фронт», – сказал он.

В настоящее время в Грузии находится группа польских врачей, которые после нескольких месяцев переговоров были допущены для обследования Михаила Саакашвили. Они должны подготовить медицинское заключение, с которым будет ознакомлено руководство стран ЕС. (newsgeorgia.ge)