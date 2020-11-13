Депутат Милли Меджлиса извинилась

«Несколько дней назад в своем заявлении турецкому каналу Tvnet из-за слабого интернет-соединения я не смогла довести до конца свою мысль в ответ на вопрос о выплате Арменией компенсации. Я хочу извиниться перед нашими соотечественниками за недоразумения, возникшие в этой ситуации».

Как сообщает АПА, об этом депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева написала в Facebook.

Депутат отметила, что ее позиция по возмещению ущерба, умышленно нанесенного государству и народу, ясна: «Армения однозначно должна ответить перед международным правом. Нищая Армения вынуждена возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный государству и нашим соотечественникам. Это требование международного права. Я люблю свою Родину, государство, народ, никто не должен сомневаться в этом».