Во вторник, 21 октября, состоялись девять матчей 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Игровой день выдался щедрым на разгромы: шесть поединков из девяти завершились тотальным преимуществом одной из команд.

Особенно ярко выступили «Барселона», которая разбила греческий «Олимпиакос» — 6:1. И ПСЖ: французы уничтожили «Байер» в Леверкузене — 7:2.

Достаточно неожиданным стал результат матча между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Все ждали ожесточенной борьбы, но «канониры» просто вынесли соперника — 4:0.

Ну и конечно никто не ожидал разгрома, который ПСВ устроил чемпиону Италии — «Наполи» (6:2).

Результаты матчей 21 октября:

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 6:1

«Кайрат» (Казахстан) — «Пафос» (Кипр) — 0:0

«Байер» (Германия) — ПСЖ (Франция) — 2:7

«Ньюкасл» (Англия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:0

«Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 4:0

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2

«Копенгаген» (Дания) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:4

ПСВ (Нидерланды) — «Наполи» (Италия) — 6:2

«Юнион» (Бельгия) — «Интер» (Италия) — 0:4

Турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют три команды, выигравшие все свои матчи — ПСЖ, миланский «Интер» и лондонский «Арсенал».

3-й тур завершится в среду, 22 октября, когда будут сыграны еще девять поединков. «Карабах» сыграет в Бильбао с «Атлетик».