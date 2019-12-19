День помощи бедным: участие Азербайджана в программе МАР

Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным, установленный Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1995 году с целью привлечения внимания общественности и богатых стран на проблему нищеты и начала разработок планов по ее искоренению. С тех пор ООН приняла множество программ, ставящих своей целью искоренение бедности. Они начали действовать в начале XX века, однако существенных подвижек в этом вопросе все еще нет. До сих пор остаются государства, в которых средний прожиточный суточный максимум составляет менее одного американского доллара.

ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». По данным международных экспертов, на конец ХХ века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Между тем, даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней. Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами, и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению. В связи с этим ООН приняла несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты, во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

Крупнейшим источником помощи для 75 беднейших стран мира, 39 из которых находятся в Африке, а также крупнейшим источником донорских средств, обеспечивающих базовые социальные услуги в этих странах, является Международная ассоциация развития (МАР). Эта кредитная организация, входящая в группу Всемирного банка, была создана в 1960 году. Цель организации — оказание помощи самым бедным странам за счет добровольных пожертвований стран-членов. Право на получение займов из МАР имеют страны с ВВП на душу населения не более $1165. Также МАР предоставляет помощь странам, которые не соответствуют критериям получения займов, но они не обладают кредитоспособностью для получения кредитов от МБРР. На данный момент критериям для получения займов от МАР соответствуют 80 стран, 39 из которых находятся в Африке. МАР предоставляет беспроцентные займы с 20, 35, 40-летним сроком погашения и отсрочкой основных платежей в течение первых десяти лет. Членами МАР являются 173 государства. За период действия МАР предоставила кредиты общим объемом свыше 220 миллиардов долларов США.

В этом году и Азербайджан, который еще недавно сам был в числе стран, которым оказывалась финансовая помощь со стороны международных структур, изъявил желание стать страной-донором МАР. Неуклонный рост экономики и ВВП (на душу населения в Азербайджане на конец первого полугодия составил 3828,1 маната или $2251, 7) позволяет Азербайджану выделить средства для поддержки бедных стран в качестве страны-донора. Как сказала в эксклюзивном интервью Trend еще в начале года региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон, сегодня Азербайджан предлагает поддержку и помощь бедным странам, хотя еще недавно, когда только подключился к Группе Всемирного банка в 1992 году, тоже был в числе бедных стран. Сегодня, когда страна достигла значительных успехов и развития, она предлагает свою помощь бедным странам. Отметим, что с момента присоединения к Группе Всемирного банка в 1992 году, банк выделил Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов. И все еще реализуются семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах Всемирный банк выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

И вот на прошлой неделе, 13 декабря в Стокгольме было принято официальное решение о превращении Азербайджана в страну-донора. Таким образом, страна была расценена, как оказывающая не только финансовую поддержку МАР, но и готовая поделиться с членами ассоциации своим опытом успешного развития. Азербайджан вошел в число 55 стран-доноров из 173 стран-членов МАР. В свое время Азербайджан даже оказал спонсорскую поддержку организации с досрочным погашением большей части кредитов. Так, в 2012 году МАР обратился к Азербайджану, который на тот период добился больших экономических успехов, увеличил финансовую мощь и, как следствие, вошел в число стран с высокими средними доходами в мире, для ускорения погашения остаточных долгов и частичного досрочного погашения. В поддержку этого обращения Азербайджан в 2013 году вложил в ассоциацию 300 миллионов долларов США.

Тогда же всемирная коалиция партнеров в области развития объявила о своем твердом намерении не ослаблять усилий в борьбе с крайней бедностью и предоставить 82 миллиарда долларов США МАР для беднейших стран мира. Эти финансовые средства, в том числе почти 53 миллиарда долларов США для Африки, помогут странам осуществлять инвестиции в целях удовлетворения потребностей их населения, ускорить темпы экономического роста и повысить устойчивость к климатическим потрясениям и стихийным бедствиям.

В настоящее время две трети беднейшего населения планеты – примерно 500 миллионов человек – проживают в странах, получающих поддержку МАР. Предоставляемые средства позволят усилить поддержку, которую МАР оказывает созданию новых рабочих мест и осуществлению экономических преобразований, обеспечению благого управления и созданию подотчетных институтов. Кроме того, это финансирование поможет странам решать проблемы, вызываемые изменением климата, гендерным неравенством, нестабильностью, конфликтами и насилием, в том числе в регионе Сахель, в районе озера Чад и на Африканском Роге. МАР продолжит оказывать поддержку в вопросах стимулирования экономического роста и региональной интеграции, в том числе за счет инвестиций в развитие качественной инфраструктуры.

Процесс пополнения ресурсов МАР проводится каждые три года; текущее, 19-е пополнение ресурсов рассчитано на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2023 года. Вновь выделяемые средства будут направлены на финансирование проектов, результаты которых изменят жизнь людей – они, в частности, позволят: охватить до 370 млн человек базовыми услугами в области здравоохранения, питания и народонаселения; обеспечить безопасные роды примерно у 80 млн женщин за счет участия квалифицированных медицинских работников; обеспечить 50-60 млн человек расширенным доступом к широкополосному интернету; провести иммунизацию до 140 млн детей; повысить качество управления примерно в 60 странах за счет наращивания потенциала в области статистики; ввести в строй новые электростанции мощностью 10 ГВт на возобновляемых источниках энергии.

Отрадно, что Азербайджан, некогда сам нуждающийся в получении поддержки извне, но сегодня добившийся внушительного экономического развития и финансовой независимости, внесет свою лепту во всеобщее дело искоренения бедности в мире и окажет финансовую помощь нуждающимся странам.