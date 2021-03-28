Демонстранты в Бейруте отвергли внешнее вмешательство в ливанский кризис

Сторонники левых сил провели в воскресенье массовое шествие по улицам ливанской столицы, которое завершилось многотысячным митингом у правительственного дворца на площади Риада Сольха. Как передает ТАСС, участники акции отвергли попытки внешнего вмешательства в ливанский кризис и подтвердили решимость добиться прихода к власти правительства, которое будет пользоваться доверием народа.

«Те, кто делает ставку на помощь иностранных посольств в урегулировании политического кризиса, стремятся сохранить свои места в правительстве и парламенте, — заявил на митинге лидер ливанской компартии Ханна Гариб. — Мы слышим также призывы к проведению международной конференции по спасению Ливана, однако наш народ не будет платить цену за реанимацию архаичного конфессионального режима, который может только плодить коррупционеров».

Как подчеркнул оратор, целью протестного движения, которое началось 17 октября 2019 года, является «строительство в Ливане подлинно демократического светского и социального государства». Поэтому, по словам Гариба, выступления трудящихся будут нарастать вплоть до 1 мая, которое «станет днем национального спасения и социального освобождения».(ТАСС)