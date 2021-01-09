Демократы представили проект импичмента Трампу

Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в «подстрекательстве к мятежу», документ опубликовал телеканал NBC

«Он (Трамп) добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в немедленных незаконных действиях в Капитолии. Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия», — говорится в проекте документа.

Авторы текста утверждают, что Трамп «подверг большой опасности безопасность США и институты власти», также, по их заявлению, глава государства «угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти».

Это не единственный проект импичмента. Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью «злоупотребление служебным положением».

В 2019 году демократы уже пытались провести импичмент, который прошел подконтрольную им палату представителей, однако республиканское большинство в сенате не допустило этого.

В соответствии с 25-й поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет и.о. президента, а дело перейдет в конгресс.