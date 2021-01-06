Демократы победили и в Джорджии

Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News

По прогнозу телеканала, на сенатских выборах в двух округах Джорджии побеждают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.

Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.