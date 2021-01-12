Демократия по-азиатски: если другие смогли…

Более логично было бы сначала провести референдум по системе правления, а потом уже президентские выборы, потому что, не выяснив какая система правления нужна стране, нет смысла проводить президентские или парламентские выборы, опять же по той простой причине, что удельный вес президентского института или же парламента, как правило, определяется итогами референдума.

Но в Кыргызстане решили совместить их, т.е. захотели «одним выстрелом убить два зайца», т.к. они в конце прошлой недели провели не только президентские выборы, но и референдум, в ходе которого киргизы должны были ответить на вопрос, какую систему правления они предпочитают — президентскую или парламентскую?

А в понедельник утром уже сообщили, что киргизы выбрали не только самого сильного президента страны (за нового президента Садыра Жапарова проголосовали более 80% избирателей), но и проголосовали за самую сильную систему правления, т.е. за президентскую!

Заметим, что Кыргызстан считают самой демократичной страной Центральной Азии. В отличие от других стран региона, где царствуют политические старожилы, в этой стране власти часто меняются, и киргизы в самых различных периодических или внеочередных выборах избирают собственный парламент или президента страны.

Но нам кажется, что быть самой демократичной страной Центральной Азии или же просто демократичной страной, совсем разные вещи. Возьмите хотя бы последние выборы. Во-первых, их выиграл человек, который находился во власти. Во-вторых, проценты победы не очень-то характерны для демократических стран – 80%!

Кроме того, к сожалению, нет прямой корреляции между политической демократией и экономическими показателями. Например, экономический гигант региона — Китай. Разве он не является однопартийной авторитарной страной?

По этой причине, мы не в состоянии определить экономические аспекты киргизской демократии. Но и в геополитическом плане она не очень-то преуспела – до сих пор находится в российском лагере.

Если не ошибаемся, еще Наполеон говорил, что география — это судьба. Да, в географическом плане центральноазиатским странам не очень-то повезло: они находятся вдали от демократической Европы. Заметим, что в Европе, особенно, в институтах ЕС думают над этим вопросом, и не исключено, что в ближайшей перспективе будет представлен проект сотрудничества и с азиатскими республиками бывшего советского пространства.

Но каждый раз, когда обсуждаются подобные вопросы, мы приводим в пример Соединенные Штаты. Когда отцы-основатели строили первую демократическую страну, они не думали ни о географии, ни о каких-то других объективных факторах, которые должны были помешать им.

Тогда не было ни Совета Европы, ни ЕС, ни ООН, люди захотели построить демократическое государство и построили его. Конечно, не все сразу получилось, не обошлось даже без гражданской войны.

Но, в конце концов, добились того, чего так сильно хотели – США стали не только самым демократичным, но и могучим государством!

Поэтому каждый раз, когда мы в очередной раз стараемся проанализировать состояние грузинской или центральноазиатской демократии, к этому нас подталкивает не чувство иронии, не какой-то сарказм, а простой человеческий интерес: а получится ли?

И каждый раз мы вспоминаем слова героя одного американского фильма: «Если другие смогли, значит, и мы тоже сможем».

Дело в том, что некоторые политологи весьма пессимистично относятся к демократическим перспективам постсоветских стран.

По их мнению, демократия может установиться только в прибалтийских странах, а остальные постсоветские страны обречены оставаться в политической орбите России и, едва влача ноги, должны следовать за ней в военно-политическом плане.

Но подобным умозаключениям у нас есть один ответ: Москва не сразу строилась…