Дело вовсе не в армянских абрикосах…

Дело, конечно, не в абрикосах и черешне из Армении. Куда важнее то, что имеет место демонстрация уже не представителям официального Еревана, а гражданам страны-оккупанта, что за каждое преступление придется нести наказание. Все свои убытки, а они немалые, пусть теперь требуют с премьер-министра РА Никола Пашиняна и главы МО РА Давида Тонояна, которые и являются главными инициаторами провокации, в результате которой по Товузскому району Азербайджана были нанесены удары, в результате которых погиб мирный житель и были разрушены дома товузцев.

Азербайджанская армия ответила на эту провокацию противника, уничтожив большое количество его живой силы и военной техники. Но война — это не только сражение на поле боя и не только переговоры дипломатов. Война — это всестороннее давление на противника, как информационное, так и экономическое. Азербайджан давно и успешно осуществляет экономическое давление на РА, изолировав эту страны от всех крупнейших региональных нефтегазовых проектов, по сути, превратив Армению в государство-изгой Южного Кавказа. Экономические потери РА от пребывания в таком статусе исчисляются миллиардами долларов. И виноваты во всем этом — исключительно все президенты РА и ее действующий премьер-министр. Они продолжают политику игнорирования международного права и резолюций ООН, а также иных влиятельных организаций, признающих территориальную целостность Азербайджана и требующих вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Но то были действия, осуществляемые государством Азербайджан. Увы, до сих пор не было реальной и массовой поддержки диаспоры в деле экономического давления на РА. На моей памяти первым, кто сделал шаги в данном направлении, был бывший владелец Черкизовского рынка и группы АСТ Тельман Исмаилов. Ни на одном из его объектов не работало этнических армян. Это была принципиальная позиция Т.Исмаилова. Увы, тогда его инициатива не была поддержана остальными азербайджанскими бизнесменами. Они продолжали делать бизнес не только с российскими армянами, но и с гражданами РА.

Надеюсь, что мы стали свидетелями реальных перемен и в этом направлении. Как известно, владельцы крупнейшей в Москве овощебазы Food city Год Нисанов и Ильхам Рагимов, а также владелец рынка «Софийская база» Вагиф Мамишев объявили бойкот продукции из Армении. Сотни грузовиков с абрикосами, черешней и другими фруктами из Армении не были допущены на территорию этих рынков. Выдворены оттуда были и представители посольства РА в РФ, которые, без назначения встречи и аккредитации, пришли и засели в конференц-зале Food city, требуя встречи с руководителями овощебазы.

О серьезности удара по армянской стороне говорит то, что глава Союза армян России Ара Абрамян встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с представителями администрации президента РФ. Огромное количество российских армян бомбят социальные сети роликами, с призывом осудить действия азербайджанских бизнесменов. «Рожает ежика» и посол РА в РФ Вардан Тоганян. По его мнению, складывается впечатление, что «на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана». О том, что владельцы Food city никаких законов РФ не нарушают и вправе действовать в этой ситуации так, как считают целесообразным, он «не понял».

Теперь, объясню, почему такой ор подняли армяне. Дело в том, что Армения в принципе практически ничего конкурентного на внешние рынки не поставляет. Абрикос — одно из редких исключений. Целый год фермеры РА ждут момента, когда наступит сезон сбора урожая, отправки его в Россию, прибылью от продажи которого они живут аж до следующего года. И тут не грех напомнить, что и ранее звучали пессимистические прогнозы для них. Как подчеркивал в июне экс-замминистра сельского хозяйства РА, кандидат сельскохозяйственных наук Гарник Петросян в 2020 году Армения существенно сократит экспорт абрикосов, персиков и черешни из-за существенного сокращения урожая на фоне крайне неблагоприятных климатических условий.

Он отметил, что климатические условия дополнились сложностями, связанными с пандемией. Урожай армянских абрикосов будет хуже как в качественном, так и количественном выражении. На урожай черешни также повлияло резкое снижение температуры, продолжительные осадки, способствующие развитию грибковых заболеваний. В целом Петросян определил ситуацию с сельским хозяйством как достаточно сложную. Из-за климатических условий, в частности, связанных с продолжительными осадками, сменяющимися продолжительной засухой, по оценке экспертов, в Сюникской области не стоит ждать урожая зерна весеннего посева, подобная картина наблюдается и в определенных частях Гегаркуникской, Ширакской и Лорийской областей.

Теперь, перейдем к цифрам. По состоянию на 2 июля, из Армении было экспортировано 8755 тонн абрикосов, сообщила «Sputnik-Армения» пресс-секретарь Минэкономики РА Анна Оганян. «Экспортируется в основном высококачественный абрикос, у которого хороший товарный вид», — отметила она, комментируя мнение экспертов касательно того, что погодные условия и вредители в этом году подпортили вид армянского абрикоса. По ее словам, фермеры, которые заблаговременно не предприняли мер в связи с погодными условиями, получили урожай нетоварного вида.

«Из-за дождей и в силу других причин внешний вид плодов был подпорчен. Тем не менее, из Армении экспортируется высококачественный абрикос, некоторое изменение товарного вида никак не отражается на вкусовых качествах продукта», — отметила Оганян. Основным рынком экспорта были и остаются страны ЕАЭС, в частности, Россия. Везли их, в своем подавляющем большинстве, именно в Food city, который является хабом. Там, разгрузившись и получив деньги за товар, армянские фуры уезжали обратно, а вслед за ними ехали новые.

Так вот теперь вся эта система рухнула. И не только в Food city, но и в иных российских овощебазах, которые традиционно, еще с советских времен, были сугубо азербайджанским бизнесом. Да, что-то армянам удалось продать прямо с фур. Но это, конечно, мизер! Как в плане количества проданного, с учетом немалого процента сгнившего товара, так и в плане цены. По сути, имеет место попытка поскорее избавится от абрикосов, пока они все не испортились,. И все попытки армянской стороны изображать хорошую мину при плохой игре — смешны и нелепы.

Собственно, это уже подтвердил посол РА в России Вардан Тоганян. Он подтвердил, что около 100-150 машин с товарами из Армении, которые сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в Food city. И тут их уже не примут. Как не примут и иные фуры с абрикосами и прочей продукцией из РА. Сработает «сарафанное радио». Что-то вроде «ара, Ашот, не вези, тут уже не принимают!». А это уже – кошмарный сон для армянских фермеров и для руководства РА, к которому они придут с претензиями.

Поэтому звонят армянские дипломаты и бизнесмены во все колокола, Но, это бесполезная трата времени. О чем уже заявил профессор Ильхам Рагимов. «Если Армения пытается держать нашу родину под огнем, ноги армянского бизнесмена или дипломата не будет на нашем объекте. Они увидели отношение, которое заслужили, и ушли», — сказал он в беседе с газетой «Ени Мусават». При этом, говоря о том, связывались ли с ними власти России в связи со сложившейся ситуацией после многочисленных жалоб армянской стороны, признался, что получает много звонков. И отметил, что на все звонки, поступающие по данному вопросу, они отвечали только одной фразой: «Не вмешивайтесь в это дело» .

«Просто потому что не может быть иного обсуждения. Я получил много звонков и продолжаю получать их. Понятно, что на меня и на Года Нисанова захотят надавить, и будут жаловаться, но наша позиция ясна, она неизменная, и мы не намерены отступать», — подчеркнул И.Рагимов. Прекрасная позиция. Давно, как говорится, пора. Но тут важно, чтобы аналогичной позиции придерживались и иные азербайджанские бизнесмены. И не только в деле продажи армянской сельхоз продукции. Все деловые отношения граждан РА с азербайджанцами в РФ, Украине и иных странах, на мой взгляд, должны быть прекращены.

И тут, безусловно, шаги в этом направлении могли бы сделать также Араз и Эмин Агаларовы. Да, Эмин сделал заявление о поддержке территориальной целостности Азербайджана, он осудил армянскую провокацию. Но, в принадлежащем Агаларовым многоуровневом концертном зале Крокус Сити Холл (Crocus City Hall), который расположен на территории Крокус Сити в Москве 6 ноября должен состоятся концерт армянского и российского певца по имени SEVAK (Севак Ханагян). Говоря точнее, он должен выступить в Вегас Сити Холле. Что-то мне подсказывает, что отказать армянскому исполнителю в выступлении Агаларовым будет легче, чем руководителям Food city избавится от десятков тонн армянских абрикосов.

Так что, ждем. Сейчас и в будущем. Не логично, согласитесь, после всего случившегося и написанного самим Эмином Агаларовым по итогам армянской провокации в Товузе, видеть в Баку или в Москве на шоу «Жара» ту же самую Зару, которая с придыханием пела про Армению и всегда поддерживала страну-агрессора. Ровно также, прервав все контакты с представителями РА, и открыто поддерживающими эту страну-оккупанта, на мой взгляд, должны поступить азербайджанские бизнесмены не только в РФ, но и в Украине, Беларуси, в любой иной стране мира. Это будет их вклад в экономическое давление на агрессора, который, как показывает практика, сопоставим по эффективности с уничтожением живой силы и техники армянской стороны.