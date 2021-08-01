Это очень показательная со всех точек зрения, история. Итак, 31 июля председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова по требованию 53 депутатов парламента в соответствии с частью II статьи 88 Конституции Азербайджанской Республики подписала распоряжение о созыве 3 августа 2021 года внеочередной сессии Милли Меджлиса. Об этом местным СМИ сообщили в пресс-службе парламента.

В повестку внеочередной сессии включён вопрос о лишении депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адиль оглу Салимова статуса неприкосновенности. В том, что в конечном итоге данного депутата лишат неприкосновенности, не стоит сомневаться. Ведь даже генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев внес в Милли Меджлис соответствующее представление.

Ранее, Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с расследованием по факту избиения депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым сотрудника полиции. Согласно сообщению МВД, инцидент произошел 29 июля после полуночи в поселке Набрань Хачмазского района на объекте общественного питания, принадлежащем родственнику Салимова. По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда. Дальше, не исключаю, против Э.Салимова будет возбуждено уголовное дело. И, с одной стороны, это правильно. Действительно, никто не должен ставить себя выше закона. Особенно депутаты ММ, высокопоставленные чиновники.

В этом смысле предлагаю посмотреть на происходящее в Украине. Там, 8 июля депутат ВР Александр Юрченко попал в ДТП во Львове под воздействием наркотиков. Анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата, который не только совершил ДТП, но и пытался скрыться от правоохранителей. Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии «Слуга народа».

Поэтом, не удивительно, что глава политической партии «Слуга народа» и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат. «Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это», – заявил Корниенко.

Да, депутата ВР, совершившего ДТП в состоянии наркотического опьянения, вежливо уговаривают сложить свой мандат. Да, это не первый скандал с Юрченко Он уже был фигурантом уголовного производства о взятке. «14 сентября 2020 был исключен из состава фракции «Слуга народа», но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности», – отметил Корниенко.

Такой вот пример чудовищной фантасмагории, когда украинский депутат остается депутатом, несмотря на неоднократное нарушение закона. В этом смысле, требование наказания для Э.Салимова совершенно логично и даже заслуживает похвал. Но в том все и дело, что мы видим совершенно чудовищные, вызывающие недовольство в обществе действия и заявления вокруг данного дела.

«Такое не должно происходить. Злоупотребление служебными полномочиями со стороны депутата недопустимо. Вне зависимости от статуса, перед законом все равны», — заявил Фазаил Агамалы. Который, на минуточку, является не просто депутатом ММ, а целым заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса .

Еще раз. Столь высокую должность, позволяющую оценку поведению депутатов нашего парламента занимает тот самый персонаж, который в интервью отечественным СМИ утверждал — «вор в законе» Ровшан Ленкоранский является примером для азербайджанской молодежи. И вот этот господин решил прокомментировать перспективы своего коллеги, который вляпался в историю с избиением полицейских!

Веселит сам факт позиционирования Агамалы в качестве специалиста по такому вопросу. Ведь мы все помним, как он счастливо избежал лишения депутатского мандата после того, как участвовал в драке с депутатом ММ Гусейном Абдуллаевым. Последнего, напомню, мандата лишили. А Фазаил-бей обделался легким испугом. Он, позже, переизбрался, и теперь позволяет себе менторствовать.

Идем далее. В отечественных СМИ появилась куча публикаций о том, что Э.Салимов является обладателем «липового» диплома о высшем образовании. Если это так, то возникает резонный вопрос — куда смотрела ЦИК Азербайджана, регистрируя этого господина в качестве кандидата в депутаты ММ?! А ведь он, этот Э.Салимов, дважды депутат. То есть, дважды в ЦИК ничего не заметили, закрыли глаза на его не признаваемый в нашей стране диплом?! А куда смотрела Дисциплинарная комиссия ММ все эти годы?! Есть гарантия, что в составе отечественного парламента, помимо Э.Салимова, нет больше обладателей «странных» дипломов о высшем образовании? Вынужден сомневаться.

В любом случае, омерзительно выглядит вся эта история с «запоздалым прозрением». Особенно, когда в данную кампанию включаются ангажированные СМИ. Из публикаций которых вытекает, что Э.Салимова, «оказывается», в ММ не избрали, а назначили по квоте экс-главы АП Рамиза Мехтиева. Пишут, в частности, что отец опального депутата был давним другом Р.Мехтиева. А сам Э.Салимов участвовал в скандальной свадьбе внучки экс-главы АП и нередко бывал на его даче.

Какие, однако, «гениальные открытия»! Нет, повторюсь, Э.Салимов должен понести наказание. Он мог бы просто и легко решить вопрос, вежливо поговорив с полицейскими, а не «быкуя». Есть немало претензий и к Р.Мехтиеву. Говорю это как журналист, который писал обо всех выкрутасах Рамиза Энверовича еще полтора десятка лет назад, когда он был в фаворе и считался неприкасаемым.

При этом, позволю задать еще один простой вопрос — разве чья-то с кем-то дружба или посещение кем-то чьей-то дачи является уголовно наказуемым преступлением?! Ну и главное — если Э.Салимов был креатурой Р.Мехтиева, и был не избран, а назначен в ММ, то чего же об этом заговорили только сейчас все те, кто «внезапно прозрел»?! Кстати, забавно будет наблюдать за тем, как лишать его депутатской неприкосновенности будут в том числе и те, про кого в СМИ давно уже пишут, как о «протащенных» в парламент за уши.

И это так называемая «вишенка на торте» в этой показательной истории. Вывод из которой может быть только один. Пора менять «правила игры». Чтобы в новом составе ММ больше не было лиц с «липовыми» дипломами и чьих-то назначенцев. В таком случае, не избавившись от риска «быкования» со стороны парламентариев, мы не будем хотя бы слушать хор «внезапно прозревших».