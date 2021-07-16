Правительственная делегация Афганистана вылетела в пятницу в Доху для возобновления диалога с движением «Талибан», сообщает Агентство Анадолу.

Высокопоставленную делегацию возглавляет председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

В беседе с журналистами в столичном аэропорту Абдулла сообщил, что делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров с талибами.

По его словам, в делегации надеются достичь продвижения, которое позволит возобновить переговоры с талибами.

Абдулла напомнил о росте насилия в стране и подчеркнул значимость неотложного возобновления мирного процесса.

В состав делегации вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, госминистр по делам мира Сайед Саадат Надыри, бывший вице-президент Керим Халили, председатель партии «Национальное исламское движение Афганистана» Батур Дустум и бывший губернатор провинции Балх Ата Мухаммед Нур.

США 29 февраля 2020 года подписали с движением «Талибан» соглашение, в соответствии с которым обязались вывести из страны военный контингент.

После оглашения этой договоренности 12 сентября 2020 года в Дохе начались межафганские переговоры. Достичь результатов не удалось. В феврале 2021 года диалог зашел в тупик.