Декриминализация диффамации: Токаев рисует себе образ «демократичного руководителя»

Казахстан принял норму, которой нет до сих пор во многих постсоветских странах. В том числе и в Азербайджане. Теперь там нельзя посадить в тюрьму за диффамацию. И понятно, что в первую очередь это касается журналистов, чаще других становящихся объектом преследований по подобным статьям. Скорее всего, эта формула в условиях Казахстана на практике окажется довольно условной, но все же. Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) одобрили перенос статьи о клевете из Уголовного в Административный кодекс Казахстана.

И произошло это по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, которую в первый раз он озвучил еще в декабре 2019 года. Тем интереснее, что само решение декриминализовать статью о клевете оказалось принято только сейчас, уже после снятия с должности главы Сената Дариги, дочери лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. То есть, в тот момент, когда это решение уже не может ассоциироваться с волей той, которую до последнего момента многие считали реальной преемницей предыдущего президента, и которая через какое-то время вроде бы должна была сменить Токаева на его посту.

И это не все. На днях, 5 мая, президент заявил о продолжении курса на либерализацию политической системы страны, а одной из составляющих процесса либерализации назвал необходимость создания института оппозиции. И уже 6 мая депутаты Мажилиса приняли поправки в законодательство Казахстана о создании института оппозиции. То есть, теперь в правовом поле страны закреплены сами понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция». Сообщается, что скоро в казахстанском парламенте может появиться оппозиция, которая будет открыто высказывать критику. А лидеры фракций получат право выступать наравне со спикером Мажилиса на совместных заседаниях палат парламента.

Кроме того, поправки в конституционный закон «О парламенте Казахстан и статусе его депутатов» и сопутствующий ему пакет поправок в законодательство «по вопросам парламентской оппозиции» предусматривают механизм, как утверждают инициаторы, гарантирующий избрание депутатов от парламентской оппозиции на должности председателя одного постоянного комитета и секретарей двух комитетов.

Такая вот реформа сверху.

И это же, видимо, касается новой нормы о диффамации. Не исключено, что сделано это все лишь для показухи, так сказать, под обновляемый образ «демократичного Токаева».

На Западе новой норме о диффамации порадовались. Но не забыли указать и на условный характер этого решения. ОБСЕ, в лице своего представителя по вопросам свободы прессы Арлема Дезира, приветствовала выведение «клеветы» из Уголовного кодекса Казахстана. В своем заявлении Дезир назвал это решение «важным шагом вперед», но при этом призвал власти Казахстана «пойти дальше» и отказаться от других статей Уголовного кодекса, которые «все еще могут давить на свободу выражения».

Как передает Радио Свобода, представитель ОБСЕ выделил статьи «Оскорбление» и «Распространение заведомо ложной информации», а также «ряд статей, защищающих честь и достоинство первого президента, президента, депутатов и представителей власти».

В заявлении Дезира, в частности, говорится: «Слишком многих журналистов подвергли уголовному преследованию и расследованиям, либо же они стали жертвами крупных штрафов просто за то, что выполняли свою обязанность — информировать граждан».

«Журналисты должны иметь возможность работать без страха уголовного наказания», — добавил Дезир.

И правда, по данным Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз», в Казахстане только за первые три месяца текущего года сотрудникам СМИ было предъявлено 17 исков о «защите чести, достоинства и деловой репутации», 6 — с обвинениями в «клевете и оскорблении», 4 — в «распространении заведомо ложной информации».

Правозащитники считают, что давление на журналистов в Казахстане еще больше усилилось с объявлением в марте режима чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. И еще один говорящий факт — Казахстан находится на 157-м месте из 180 стран во «Всемирном индексе свободы прессы — 2020».