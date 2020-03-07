Действия Пашиняна раздражают Кремль, но он пойдет до конца

События последних дней в Армении наводят на мысль, что руководство этой страны не очень-то понимает, что следует предпринять дальше в сложном деле экс-президента Роберта Кочаряна. Всем понятно, что дальнейший ход этого процесса может дополнительно осложнить и без того далеко не безоблачные отношения Москвы и Еревана.

Дело в том, что суд Еревана не смог принять решение по ходатайству защиты экс-президента Армении, требующей закрыть уголовное дело. Судья взяла паузу для «изучения всех обстоятельств дела и доказательств».

При этом адвокаты и родственники экс-президента, обвиняемого в узурпации власти и в кровавых событиях марта 2008 года, готовятся к тому, что ходатайство отклонят, а сам процесс, начавшийся почти два года назад, продлится еще несколько лет. То есть, как справедливо отмечает московский «Коммерсант», тема преследования Роберта Кочаряна, дружбу с которым не скрывает президент РФ Владимир Путин, становится одним из ключевых раздражителей в российско-армянских отношениях.

Вспомним, в октябре прошлого года, когда в Ереване проходило заседание Высшего евразийского экономического совета, российский лидер встретился с супругой экс-президента Армении Беллой Кочарян и его сыном Левоном. Встреча состоялась в посольстве РФ в Ереване, и все трактовали ее как проявление поддержки.

То есть, сейчас по факту ситуация такова, что ереванский суд не смог вынести никакого решения по ходатайству адвокатов Кочаряна о прекращении уголовного дела вообще. О чем это говорит? Власть делает шаг назад? Иначе бы, наверное, с подачи Пашиняна суд ответил резким отказом на ходатайство. А он смолчал, перенес заседание. И тут же источник в Кремле заявляет «Коммерсанту», что российская сторона считает процесс в отношении второго президента Армении политическим. Что Москва не раз доводила эту свою позицию до армянских властей. И что если в ближайшем будущем ситуация вокруг Роберта Кочаряна не будет урегулирована в правовой плоскости, то его арест может превратиться в один из наиболее актуальных вопросов в двусторонних российско-армянских отношениях. Довольно прозрачный намек. Что же дальше? Сложная дилемма для Пашиняна. Он ведь и против Сержа Саргсяна затеял дело, и свалить главу Конституционного суда планирует, и в Карабахе хочет своего «президента» поставить. И если он отступит в деле с Кочаряном, не приведет ли это к целой цепи проигрышей, и вообще к возвращению к власти карабахского клана?

Свой взгляд на происходящее в Армении выразил # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я думаю, что Пашинян в деле Кочаряна останавливаться не будет. Что касается последнего заседания суда, решение можно объяснять многими причинами – даже процессуального характера, а не политическими. Но точно, что суд не перенес слушания и вынесение решения по причине того, что поменялась позиция армянской власти и самого Пашиняна по поводу этого дела.

Пашинян будет идти до конца. Главная его цель – переформатировать власть, не допустить реванша старых сил. Он поэтому и затеял дело против третьего президента Сержа Саргсяна. Он стремится не допустить повторного прихода к власти этого клана и в Нагорном Карабахе. Поэтому в данном случае, наверное, нужно предполагать, что все, что делается сегодня армянской властью – всё для достижения этих целей. Перенос слушаний тоже является частью этого процесса.

Что же до реакции Кремля на происходящее с Кочаряном, похоже, премьер-министра Армении она не слишком заботит. До этого Путин писал и отправлял поздравительные послания Роберту Кочаряну, находившемуся под арестом, министр иностранных дел Лавров неоднократно говорил о том, что Москва озабочена тем, как строится это дело, и пока по поведению Никола Пашиняна видно, что он не обращает на все это особого внимания.

Недавно Москва запретила въезд на территорию Российской Федерации двум сторонникам Пашиняна, которые баллотируются на пост так называемого, игрушечного «президента» непризнанного образования – «НКР». Это тоже говорит о том, что российское руководство предпринимает какие-то действия в пику Пашиняну, пытается как-то укрепить позиции карабахского клана, но это у него, видно, не получается.

Действия нового армянского премьера часто раздражают и продолжают раздражать Кремль. Недавний его визит в Грузию тоже является одним из таких раздражающих факторов. О каком стратегическом партнерстве можно говорить между страной, которая стремится в НАТО, и страной, состоящей в членах ОДКБ? О чем тут можно говорить, когда по факту в Армении дислоцируются российские базы, а Грузия заявляет о том, что именно по причине российско-грузинской войны 2008 года утрачены 20% ее территории?

То есть, Пашинян пытается усидеть на двух стульях – понравиться и Западу, и России. Но это у него не получается и это злит Москву. Он делает вид, что внутриполитические проблемы Армении – это только ее дело, и они никак не задевают интересы Москвы. Та в это не верит, реагирует нервно. То есть, какая-то нервозная напряженность в отношениях двух этих стран явно присутствует, но пока что Москва не делает какого-то конкретного хода, шага.

Как будут развиваться все эти события, покажет время, но в любом случае одним из важных индикаторов двусторонних армяно-российских отношений могут считаться взаимные визиты. Официального визита Владимира Путина в Ереван при новой власти как не было, так и нет. Тот визит, который он совершил во время встречи глав государств ЕАЭС, можно считать рабочим. Ну, и о визите Пашиняна в Москву тоже пока никто не говорит.