Надвигающийся дефолт по долгам России, вероятно, станет одним из самых сложных в истории и может даже привести к тому, что США навсегда конфискуют активы центрального банка страны, считает консалтинговая компания Oxford Economics.

России грозит первый дефолт по долгу в иностранной валюте после революции 1918 года, пишет Business Insider.

Напомню, что ранее Минфин США заблокировал выплаты накопленного купона и основной суммы долга по выпуску еврооблигаций «Россия-2022». Погашение которого по графику приходилось на 4 апреля из средств замороженных международных резервов РФ. Также на 4 апреля Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 миллиона и 84 миллиона долларов. «Теперь властям РФ нужно принять решение, использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт», — заявили тогда в Минфине США.

Этот шаг был направлен на то, чтобы вынудить Россию выбрать один из трех непривлекательных для нее вариантов: осуществить выплаты за счет долларовых резервов, которые находятся внутри страны, или за счет новых доходов, либо оказаться в состоянии дефолта. Россия пыталась платить в рублях, но рейтинговые агентства заявили, что это будет означать дефолт.

У России есть 30-дневный льготный период с 4 апреля, в течение которого можно платить в долларах. Но вопрос в том, как держатели облигаций могут вернуть свои деньги. Татьяна Орлова, ведущий экономист по развивающимся рынкам в Oxford Economics, сказала, что одна из ключевых проблем заключается в том, что политические и финансовые отношения между Россией и Западом полностью разорваны. Это делает обычный процесс дефолта, когда держатели облигаций и правительство вступают в переговоры и прорабатывают сделку, маловероятным.

Орлова считает, что США в конечном итоге могут конфисковать деньги из валютных резервов российского центрального банка. Западные правительства уже заморозили большую часть запасов примерно на 600 миллиардов долларов.

Такое положение вещей, ясное дело, сказывается и на Армении. Ведь экономика РА сильно зависит от России, так как 28% армянского экспорта и 41% поступающих в РА трансфертов из-за рубежа приходится на РФ. Поэтому девальвация рубля (с 6,23 до 4,79 драмов) напрямую повлияла и повлияет на финансовую стабильность Армении. В первые дни кризиса на армянский валютный рынок «потекло» большое количество рублей, что привело к оттоку наличной валюты из банковской системы. С целью предотвращения и этого ЦБ 15 марта повысил ставку рефинансирования с 8% до 9,25%. Война с экономическими санкциями только началась, в связи с этим правительство и ЦБ РА планируют инициировать дополнительные шаги для обеспечения стабильности финансовой системы.

При этом, в январе-феврале 2022 года международные резервы Армении сократились на 202,3 млн долларов или на 6,3%. Международные резервы имеют ключевое значение для любой страны, так как они обеспечивают выполнение международных обязательств. Международные резервы могут включать слитки драгоценных металлов и изготовленные из них сплавы, монеты и банкноты, выражаемые в иностранной валюте, различные облигации и другие. В случае с Арменией 99% международных резервов внедрено в валютные активы.

И тут уместно заметить, что в РА начался процесс поиска виноватого в таком положении вещей. СМИ РА уже указывают, что первостепенным критерием размещения резервных средств являются безопасность и ликвидность распределяемых средств. Управление международными резервами Армении осуществляет Центральный банк. После чего следует напоминание о том, что в 2003 году, когда ЦБ РА возглавлял Тигран Саркисян, были проданы золотые запасы Армении. Они составляли около 1,4 т., стоимость — около 18 млн долларов. Центральный банк РА в то время утверждал, что золото как резервный актив в долгосрочном разрезе менее надежный и не имеет прибыльности. Руководство ЦБ РА говорило о том, что продало золото в нужное время, когда его цена на международном рынке была высокой. Примечательно, что позже выяснилось, что это было не самое удобное время, ведь в последующие годы цена на золото еще больше выросла.

За счет увеличения государственного долга в течение 2021 года международные резервы Армении выросли на 599,4 млн долларов. или на 22,9%, создав дополнительную подушку финансовой безопасности. Но это, как легко понять, всего лишь имитация решения проблемы. Реальность же такова, что нынешняя армянская власть, в свое время жаловавшаяся на увеличение госдолга страны в период правления Сержа Саргсяна, в течение 2021 года увеличила долг страны на 1,25 млрд долларов или 16,1%. Самый высокий показатель роста государственного долга был зафиксирован в год мирового кризиса — в 2009 году, когда за один год госдолг РА увеличился на 1,46 млрд долларов. Примечательно, что в 2021 году государственный долг РА увеличился за счет увеличения внутреннего долга, в частности, внешний долг увеличился на 585,5 млн долларов или 10,4%, а внутренний долг на 674 млн долларов или 35,3%. В итоге, процентная ставка по драмовому долгу ныне выше в несколько раз, в результате чего обслуживание долга становится более дорогим для государственного бюджета самой экономически отсталой страны региона.

В результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения составил 3 112 долларов, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 долларов. Такое вот резюме со стороны армянских экономистов имело место до последних событий. сейчас же, когда стремительно летит в пропасть российская экономика, сложно даже предсказать, насколько драматически, в том числе и от названия армянской национальной валюты, все это закончится для страны-лузера Южного Кавказа.