Дефицит витамина D влияет на течение COVID-19

Исследования британских врачей показало, что дефицит витамина D может способствовать более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает газета Express.

Медики, изучая статистику, выявили, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», — утверждает доктор Гаррет Дэвис.

Однако, автор исследования подчеркивает, что для полноценного изучения вопроса необходим годичный цикл изучения.

По мнению Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.

Специалист отметил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм», который убивает людей.

Ученый считает, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление. (iz.ru)