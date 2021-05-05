Дать на лапу – как «вылечить» азербайджанские институты местного самоуправления

Признаться, уже точно не помнится, который раз арестовывают отдельных глав и сотрудников исполнительной власти республики из-за получения взяток или присвоения бюджетных средств.

Каждый раз, когда случается нечто подобное, светлые умы страны погружаются в мысли о том, что же следует предпринять, чтобы такие случаи происходили как можно реже?

Понятно, что коррупцию в системе управлении страны за короткие сроки с помощью каких-то законов полностью не отменишь, но сильно ограничить ее, в принципе, можно. Вопрос этот не новый, по этой причине, есть довольно известные и интересные модели, и все они, как правило, подразумевают расширение местных структур самоуправления и, в том числе усиление прозрачности самих муниципалитетов.

Ясно, что главным принципом всякого управления должен стать принцип разделения власти на три ветви, т.е. на исполнительную, судебную и законодательную. Но в развитых европейских странах, вообще, в демократических государствах этот принцип дополняется еще и принципом субсидиарности.

Смысл последнего сводится к тому, что все проблемы, которые могут решиться на низших ступенях института власти, должны передаваться в их ведение. Надо сказать, что этот принцип имеет глубокие корни и связан с культурой первичного федерализма и либерализма, согласно которым верховная власть должна быть ограниченной и должна нести только функции общенационального характера.

Что касается непосредственных принципов местного самоуправления, они также имеют глубокие корни и связаны с культурой городского самоуправления. Городское управление имеет тысячелетнюю историю в Европе – ведь, там впервые возникли города-государства. В восточных странах не было общих схем развития городского управления. Но вслед за Аристотелем, написавшим «Политику», такой ученый Востока как Фараби написал специальный трактат об управлении самого совершенного города.

Касательно постсоветских стран можно сказать, что и тут имеется своеобразный местный опыт. Когда эти страны входили в состав российской империи, они управлялись городскими думами. При советской власти думы были упразднены и вместо них были созданы городские советы. Казалось бы, с падением советского социалистического режима, местные власти самоуправления получат новый карт-бланш. В общей сложности так и случилось, но не везде.

В Азербайджане слово «мэр» появилось до образования муниципалитетов. Мэрами сперва стали называть себя главы исполнительных властей. А муниципалитеты, как форма управления, возникли после вхождения страны в состав Совета Европы. Тогда официальный Баку взял на себя довольно широкий спектр обязательств, среди которых было и обязательство по созданию институтов местного самоуправления и формированию их на основе местных демократических выборов.

С тех пор прошло больше двадцати лет. В течение этого срока муниципалитеты так и не стали, как говорится, «своими», на них смотрят, как на некий пункт в списке обязательств страны перед Советом Европы. Конечно, кое-какие полномочия они все же получили, но, по большому счету, все это время городские исполнительные власти и муниципалитеты жили сами по себе, функционировали отдельно для себя.

Сейчас негативные явления наблюдаются в работе обоих институтов местного управления, причем нередко. Конечно, с их слиянием все проблемы в одночасье не исчезнут. Но почти все склонны думать, что когда-то нечто подобное обязательно произойдет: будет настоящий институт мэра, и при нем будут работать «местные парламенты», т.е. муниципальные структуры, которые будут иметь возможность контролировать работу мэров, и заодно принимать решения, касающиеся насущных проблем городов и районов страны…