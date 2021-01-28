Дания продлила ограничения по коронавирусу

Дания продлила до 28 февраля ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, пишет РИА «Новости».

По ее словам, специалисты подтвердили, что мутировавший штамм коронавируса продолжает распространяться.

«Мы не можем остановить распространение, но сделаем все, чтобы затормозить этот процесс. К сожалению, необходимо продлить жесткие ограничения до 28 февраля», — сказала Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что единственное послабление вводится для школьников младших классов: они могут вернуться к очным занятиям.

| 2021-01-28T23:28:22+04:00 29 января 2021, 01:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss