Министерство обороны Дании договорилось с Министерством обороны Норвегии совместно передать Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник датским Минобороны.

Это означает, что сборка боеприпасов калибра 155 мм (норвежские корпусы, датские пороховые заряды, пламегасители и зажигательные трубки) будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи украинской стороне. «Украинцы по-прежнему испытывают большую и острую нехватку боеприпасов <…>. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией», — приводятся в сообщении слова министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Сроки выпуска и доставки снарядов не уточняются.

Как уточняет ведомство, боеприпасы подходят под артиллерийские установки Caesar, поставку которых Украине на безвозмездной основе одобрил парламент Дании в начале 2023 года.