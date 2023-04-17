Сирия хотела бы иметь добрые отношения с Турцией. Об этом заявил в понедельник посол арабской республики в Москве Башар Джаафари на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудс.

«Турция — наш сосед, мы хотим с ней добрых отношений. Существуют взаимные интересы между нашими народами, и мы не хотели бы, чтобы наши отношения обострялись», — сказал посол.

Дипломат также отметил, что существуют определенные силы, которые не хотят, чтобы отношения между Турцией и Сирией нормализовались. «Для этого они используют все возможные пути», — добавил он.