Да, господин депутат, такое бывает – люди спешат на работу…

Польский писатель-сатирик Станислав Ежи Лец некогда заметил, что глупость никогда не переходит границ: где ступит, там ее территория. К величайшему сожалению, этот афоризм можно применить и к некоторым депутатам Милли Меджлиса. В период, когда в мире свирепствует пандемия COVID-19, наши депутаты больше заняты демонстрацией своей глупости, нежели выполнением гражданского долга перед избирателями. Взять, к примеру, Азера Бадамова.

Лично я никогда о нем не слышал до одного анекдотичного случая. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Среди азербайджанских депутатов решили провести опрос относительно того, за сборную какой страны они будут болеть. Член парламентского комитета по молодежи и спорту Бадамов выдал поистине оригинальный ответ – он заявил, что будет болеть за испанский клуб «Реал Мадрид».

А на днях на одном из сайтов этот болельщик «Реал Мадрида» высказал свое мнение относительно критики Бакинского транспортного агентства (БТА) за деятельность в период карантинного режима.

По мнению депутата, БТА принимает различные меры для обеспечения безопасной и комфортной перевозки людей. Бадамов отметил, что некоторые люди не понимают проделанную работу и необоснованно критикуют БТА.

«Я рассматриваю это как мнение людей, не понимающих сложившейся ситуации. С другой стороны, есть силы, которые хотят использовать мелочи, чтобы оставить в тени работу, проделанную в азербайджанском обществе. Таким образом, они хотят отвлечь людей от верного пути. БТА круглосуточно ведет свою деятельность, стараясь обеспечить людям максимальный комфорт».

Цель карантинного режима — ограничение передвижения людей. Однако некоторые люди, избегая этих ограничений различными способами, создают плотность в автобусах, особенно в экспресс-автобусах. Они не только не прислушиваются к призыву «оставаться дома», но и, создавая плотность, подвергают опасности других людей. Я не вижу в этом никаких ошибок БТА и считаю критику в адрес агентства предвзятой», — заявил депутат.

Во-первых, хотелось бы напомнить господину депутату, что деятельность БТА и до пандемии COVID-19 вызывала множество нареканий. По собственному опыту журналиста знаю, что в БТА не приемлют конструктивную критику, которая позволила бы этому ведомству улучшить свою деятельность во благо общества. Еще до появления БТА жители Баку могли сесть на один автобусный маршрут и без пересадки доехать из одного конца города до другого. Теперь чтобы проделать этот же путь нужно поменять, как минимум три автобусных маршрута.

Пусть господин депутат, которому по рангу положен служебный автомобиль, призадумается над тем, сколько денег ежедневно тратят рядовые жители Баку, чтобы поехать на работу и вернуться домой. А также над качеством услуг, предоставляемым им со стороны БТА за тройную цену. Потом уже можно порассуждать с умным видом и о том, что «БТА круглосуточно ведет свою деятельность, стараясь обеспечить людям максимальный комфорт».

Касательно слов депутата Бадамова о том, что некоторые люди, избегая карантинных ограничений различными способами, создают плотность в автобусах, напомню народному избраннику о том, что во время особого карантинного режима из домов можно выходить на основе смс-разрешения на 2 часа 1 раз в сутки. Исключение здесь составляет категория населения, деятельность которой разрешена в период особого карантинного режима. Сегодняшние реалии говорят о том, что из-за закрытия метрополитена БТА не справляется с возросшим пассажиропотоком, вследствие чего возникает высокая плотность в автобусах, что в свою очередь создает опасность заражения COVID-19.

Господин депутат видит вину в сложившейся ситуации в наличии большого количества пассажиров, которые просыпаются рано утром ни свет, ни заря и заполняют автобусы. Да, господин Бадамов такое бывает – люди спешат на работу, чтобы прокормить себя и семью. Не каждый же может похвастаться тем, что он — депутат, получающий высокую заработную плату за то, что просто так просиживает штаны в депутатском кресле.

После того, как в связи с распространением пандемии COVID-19 в Азербайджане безработным стали выдавать помощь в размере 190 манатов, оказалось, что в стране не имеющих работы в несколько раз больше, чем это утверждает официальная статистика. Выделяемая сумма предоставляется не всем, но каким-то чудом в списке получателей 190 манатов оказался Эмиль Сахиб оглы Амирасланов, три года проживающий за границей. А вот тем, кто не имеет работы, но владеет невозделанным земельным участком или потрепанным автомобилем было отказано в предоставлении помощи. Что же делать этим лицам?

Рядом со мной по соседству живет безработный отец семейства. У него есть корова, поэтому ему не положены 190 манатов помощи в месяц. Чтобы прокормить свою семью, он вынужден продавать молоко, обходя близлежащие кварталы. Большая часть пассажиров автобусов относится к этой категории. Они рано утром садятся в автобусы не ради того, чтобы поехать к морю и полюбоваться восходом cолнца. Большая часть из них едет на работу, потому что, оставаясь дома, они обрекают свои семьи на лишения, а не, как вы говорите, «создают плотность в автобусах и подвергают опасности других людей».

Последние 10 лет из ваших 52 вы являетесь депутатом Милли Меджлиса, и, как было выше отмечено, ничем примечательным не запомнились. Не давали никаких интервью, не делали громких заявлений, но почему-то вдруг стали на защиту БТА, найдя виновных в лице рядовых граждан. С ваших слов выходит, что они специально создают высокую плотность в автобусах. Видимо, вы думаете, что им, также как и вам, нечем заняться…