CureVac планирует вывести на рынок вакцину против коронавируса в середине 2021 года

Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая компания CureVac рассчитывает вывести на рынок вакцину против коронавируса нового типа в середине следующего года. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель фирмы Франц-Вернер Хаас.

«Мы планируем вывести на рынок вакцину в середине следующего года», — приводит его слова газета Handelsblatt. В компании, по словам Хааса, ожидают, что в сентябре-октябре будут готовы первые результаты клинических испытаний продукта.

Ранее в среду Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) сообщил, что CureVac получила разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах возможной вакцины. PEI отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. Сначала предусматривается участие в испытаниях около 168 человек, из которых 144 будут привиты. На следующей фазе — в случае положительных результатов — участвовать в экспериментах уже будут несколько тысяч человек.(ТАСС)