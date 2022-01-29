История о намерении Союза армян России (САР) по случаю 30-летия армянской армии продемонстрировать в Москве фильм о пособнике немецких фашистов Гагерине Нжде имеет свое продолжение. Согласно российским СМИ, московская полиция не допустила показа фильма о Нжде.

На ситуацию вовремя обратили внимание правоохранительные органы. Это произошло в результате обращения в Генпрокуратуру движения «Ветераны России». После прибытия полиции к месту показа сомнительного фильма организаторы отменили мероприятие.

«Вероятно, проведение такого провокационного мероприятия в дни памяти жертв блокады и Холокоста станет отягчающим обстоятельством при разбирательстве по делу о реабилитации нацизма, которое, скорее всего, в ближайшее время будет против САР заведено», — пишет Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

Как ясно из вышеприведенного, против САР может быть возбуждено уголовное дело. Этому процессу дали ход выходящие на русском языке азербайджанские издания, написавшие обличительные статьи о провокационном шаге САР, и обращение Общероссийского общественного движения «Ветераны России».

Во всей этой истории примечательным является молчание азербайджанской диаспоры России. Азербайджанцы молчат потому, что во главе Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) ранее стояла большой друг армян Мехрибан Садыгова, смотревшая сквозь пальцы на их многочисленные провокации против Азербайджана, а ныне эту организацию возглавляет талышский сепаратист Ханоглан Алиев, с трудом говорящий на азербайджанском и русском языках (https://zerkalo.az/armyane-rossii-otkryto-poshli-protiv-putina/). Соответственно, человеку с большими амбициями и маленьким умом трудно уловить общественные поветрия и выражать интересы представляемой им азербайджанской общины России. Даже на официальном сайте ФНКА АзерРос нет никакой информации о том, что обращалась ли она в соответствующие инстанции по поводу намерения САР продемонстрировать фильм, посвященный пособнику немецких фашистов.

Однако в то же время на официальном сайте САР появилась информация о том, что показ фильма о Нжде прошел без эксцессов. Более того, САР обвинил ряд российских СМИ и экспертов в ангажированности.

«Искусственное разжигание страстей вокруг успешно состоявшегося в Молодёжном центре САР показа художественного фильма «Гарегин Нжде» — свидетельство того, что линия поведения целого ряда российских СМИ и представителей госорганов диктуется извне – из страны, официальными национальными героями которой являются Расулзаде – командир азербайджанского легиона вермахта, воевавшего в Великую Отечественную войну против Красной Армии в Польше, а также Сафаров – азербайджанский офицер, зарубивший в 2004 году в Будапеште топором мирно спящего армянина во время учебы в рамках программы НАТО», — отмечается в заявлении САР.

По мнению САР, в 1948 году Нжде был осужден по 4 статьям УК РСФСР, и ни в одной нет указания на сотрудничество с фашистами. «Обвинительный вердикт 24 апреля 1948 года вынес не суд, а особое совещание КГБ, — за контрреволюционную деятельность в (!) 1920 году», — отмечается в сообщении.

В связи с этим хотелось освежить память составителей пресс-релиза САР. 11 марта 1948 года Нжде были предъявлены обвинения в окончательной редакции — по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР («Контрреволюционная деятельность») в действовавшей на тот момент времени редакции от 1 июля 1938 года, на основании которой тогда квалифицировалась всякая антигосударственная деятельность против СССР со стороны как его собственных граждан, так и иностранцев:

пункт 4 – «Оказание помощи международной буржуазии, которая не признает равноправия коммунистической системы, стремясь свергнуть ее, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазии общественным группам и организациям в осуществлении враждебной против СССР деятельности»;

пункт 6 – «Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи информации, являющихся государственной тайной, или экономических сведений, которые не являются государственной тайной, но которые не подлежат оглашению по прямому запрещению законом или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий»;

пункт 11 – «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе контрреволюционных преступлений».

Нжде признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях, за исключением обвинения в организации массовых казней и издевательств над пленными красноармейцами и лицами, сочувствующими советской власти, в 1920-1921 гг.

Таким образом, Нжде был осужден не за контрреволюционную деятельность в 1920 году, как утверждается в заявлении САР, а за шпионаж и пособничество врагам СССР.

По версии официальных структур России, Нжде был секретным агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры не просто для разведывательно-агентурной работы, но и для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей армии и на территории СССР.

В этом контексте обвинять Азербайджан в возвеличивании Мамед Эмина Расулзаде, якобы бывшего командиром азербайджанского легиона вермахта, воевавшего в Великую Отечественную войну против Красной Армии в Польше, является со стороны САР доказательством их, мягко говоря, узколобости.

Это касается и части заявления САР о том, что три года назад эта организация обращалась с письмом к премьер-министру Армении, предложив инициировать создание на государственном уровне российско-армянской комиссии по реабилитации Гарегина Нжде. «Это позволило бы получить доступ в соответствующие российские архивы и докопаться до истины», — отмечается в тексте САР.

Чтобы разобраться в том, кто же на самом деле был Нжде, САР не нужно создавать российско-армянскую комиссию. Достаточно прочитать статью «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованную в 6-м томе «Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (Москва, 2011-2015 гг.).

Нжде был не заурядным коллаборационистом или случайным пособником нацизма, как его пытается представить сегодня армянская пропаганда, а добровольно сотрудничал с немецкими фашистами.

Помимо этого, в тексте заявления САР имеются не только искажения и попытки оправдания Нжде, но и обвинения в адрес Азербайджана. Учитывая и предыдущие провокации САР, эти факты могут послужить аргументированным основанием для возбуждения уголовного дела против этой общественной организации, занимающейся подрывом российско-азербайджанских связей, разжиганием межнациональной розни и героизацией нацизма.

Как видим, есть прекрасный повод для того, чтобы пресечь провокационную деятельность САР. Но способен ли некогда восседавший рядом с врагом азербайджанской государственности Аликрамом Гумбатовым нынешний глава ФНКА АзерРос ответить САР?