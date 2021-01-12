Армяне России открыто пошли против Путина

Как известно, вчера в Москве состоялась трехсторонняя встреча руководителей Азербайджана, России и Армении, завершившаяся принятием очередного заявления по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Слухи об этой встрече ходили давно и активно муссировались в армянских СМИ. Армянское общество непосредственно перед встречей в Москве испытывало панические настроения. Армяне боялись, что премьер-министр Никол Пашинян пойдет на очередные уступки Азербайджану. Степень недоверия к Пашиняну достигла такой критической отметки, что протестующие пытались перекрыть правительственному кортежу аэропортовскую трассу, чтобы помешать отбытию Пашиняна в Москву.

В то же самое время у посольства Армении в Москве собрались российские армяне с целью подписать петицию для недопущения «ущемления интересов Армении и Арцаха» на трехсторонней встрече. Группа лиц во главе с вице-президентом Союза армян России (САР) Левоном Муканяном призвали Пашиняна не подписывать никаких документов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и уйти в отставку.

Ведущий на протяжении многих лет провокационную деятельность по подрыву российско-азербайджанских отношений САР, теперь уже стремится нарушить и российско-армянские связи. Ведь еще 17 ноября прошлого года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» предупредил о последствиях по нарушению подписанного 10 ноября трехстороннего заявления. Нетрудно догадаться, что подписанное 11 января в Москве заявление также отражает интересы Кремля. И вдруг граждане России армянского происхождения решили воспротивиться подписанию Пашиняном каких-либо документов. Разве они не понимают, что эти документы, а в конкретном случае — заявление, согласовано также с президентом России?!

По большому счету от российских армян уже можно было ожидать и того, чтобы они пошли наперекор воле Путина. Если общественная организация САР, в чьи полномочия не входят вопросы внутренней и внешней политики России, делает провокационные заявления, стремится внести разлад в российско-азербайджанские, а теперь уже и в российско-армянские связи, то чего можно ожидать завтра?

Еще летом 2020 года Левон Муканян заявлял о недопустимости переноса армяно-азербайджанского конфликта в Россию. Но действия САР говорят о том, что эта организация стремится устроить межнациональный конфликт на территории России. Одним из наглядных доказательств тому является провокация САР относительно того, что власти Азербайджана якобы финансировали Зограба Давтяна с целью того, что последний выступил перед митингующими в Хабаровске с антиправительственной речью (https://zerkalo.az/azerbajdzhantsy-sponsiruyut-menya-geroj-habarovskogo-mitinga-davtyan-obyasnil-pochemu-sar-kleveshhet-na-nego/). В ходе «абрикосовой войны» глава САР Ара Абрамян также заявил о наличии у него нескольких тысяч спортсменов, готовых громить торговые объекты азербайджанцев. А в начале 44-дневной войны в Карабахе тот же Абрамян отмечал о том, что имеются 20 тыс. российских армян для отправки на фронт против азербайджанской армии.

Этих и других фактов предостаточно, чтобы понять суть деятельности армянской диаспоры России. Вместе с тем вызывает сожаления, что на этом фоне азербайджанская диаспора России демонстрирует пассивность. В одном из интервью Абрамян даже признался, что руководство Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) сообщило ему о том, что посольство Азербайджана в Москве якобы готовило провокации против армян летом 2020 года (https://vesti.az/avtory/ogovorka-glavy-sar-vooruzhennaya-gruppirovka-armyanskoj-diaspory-sposobna-rasshatat-rossiyu-videofakt-412874). Несмотря на многочисленные провокационные высказывания Абрамяна никто из российских азербайджанцев даже не предпринял никаких действенных шагов по привлечению главы САР к уголовной ответственности. Более того, с декабря прошлого года во главе ФНКА АзерРос стал Ханоглан Алиев, в свое время бывший в близких отношениях с талышскими сепаратистами России. Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, Х.Алиев отрицает свою связь с талышскими сепаратистами. Если во главе ФНКА АзерРос стоит это одиозное лицо, то чего можно ожидать от всей азербайджанской диаспоры России?