COVID-19 VS ЖАРА-20: Так кто в итоге победит?

Народный артист Азербайджана EMIN понимает, что все взоры поклонников «ЖАРЫ» в Баку обращены только на него: публика, мечтающая праздновать предстоящее пятилетие фестиваля с многочисленными звездами, ждет от организаторов любых подробностей.

Осознавая эту ответственность, артист поспешил сделать очередное заявление на своей странице в соцсети Instagram:

«Да, мы все еще планируем организовать наш фестиваль ЖАРА в том формате, в котором он был заявлен в Баку с 29 июля по 2 августа в Sea Breeze Resort: 5 тематических разных дней и весь список наших топовых артистов! Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды», — написал певец и организатор фестиваля.

Билеты на фестиваль по-прежнему продаются. Приобрести их можно на сайте iticket.az.

Но не это сейчас главное. Подготовка к фестивалю хоть и продолжается, но учитывая, что ЖАРА – это событие международного уровня, значит, его проведение зависит и от приезда большого количества гостей. Будут ли открыты границы? Ни AZAL, ни оперативный штаб не делают пока что никаких официальных заявлений.

Невзирая на это, EMIN отметил, что сценарий фестиваля также остается в силе. Это значит, что 29 июля состоится Гала-открытие с участием артистов российской, азербайджанской и зарубежной эстрады, 30 июля состоится творческий вечер Дмитрия Маликова и прозвучат хиты 90-х и нулевых, 31 июля – многообещающий творческий вечер Игоря Николаева и концерт «Emin & Friends», 1 августа – International day, в котором, помимо прочих артистов, выступят турецкие и зарубежные звезды. Заключительный день фестиваля — 2 августа отдан в распоряжение дуэта HammAli & Navai, Егора Крида, которые выступят с сольными концертами и артистов поколения Z.

Рассказывая о том, что в честь пятилетия ЖАРЫ зрителей ждет пять незабываемых вечеров на бакинском побережье, EMIN, тем не менее, обозначил, что в случае возникновения независящих от организаторов форс-мажорных обстоятельств, связанных с невозможностью проведения фестиваля в заявленные даты в условиях пандемии, фестиваль будет перенесен на конец августа. «Или даже на следующий год, с тем же списком суперпопулярных артистов. Но пока мы продолжаем готовиться!», — как написал сам EMIN, все там же, в Instagram.

Остается надеяться, что всемогущая музыка одержит победу над вирусом, и фестиваль ЖАРА станет первым крупным событием в культурной жизни Баку после карантина.