Телеканал CNN впервые показал морские надводные дроны, которыми ВСУ атаковали Крымский мост. Телеканал получил эксклюзивный доступ к секретной военной базе, где тестировались беспилотники, способные проводить разведку и диверсии в Черном море.

Морские дроны были использованы как минимум в двух атаках ВСУ: на Крымский мост и флагманский корабль Черноморского флота России «Адмирал Макаров» в октябре прошлого года. Украинские оборонные источники подтверждают участие морских дронов в этих операциях. Их разработка началась после начала войны. Морские дроны были спроектированы и протестированы в Украине, их производство профинансировали через благотворительную организацию United24.

Новейшие версии морских дронов весят до 1000 килограммов и могут нести до 300 кг груза. Максимальная дальность их пути составляет до 800 километров, максимальная скорость — до 80 км/ч. Скорость и сложность обнаружения делают их эффективным оружием против российских морских целей.

Разработчики украинских морских дронов уверены, что это оружие будет актуальным и эффективным еще долгое время.

«Очень сложно попасть в такой маленький беспилотник, очень сложно его найти. Скорость этих беспилотников сейчас превышает скорость любого корабля в Черноморском регионе», — рассказал журналистам один из разработчиков.

Керченский мост, ставший одной из ключевых целей для украинских атак, подвергся разрушительной атаке, оставив его непроходимым до сентября. Новые возможности морских дронов делают российские военные операции в Черном море менее эффективными и создают большую безопасность для украинских городов, таких как Одесса.