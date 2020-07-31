CNN: ФБР спрятало материалы о «вмешательстве» России в выборы в США

Сотрудники ФБР США спрятали копии документов по «российскому делу» о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на выдержки книги журналиста Джеффри Тубина, посвященной расследованию против президента США Дональда Трамп и его приближенных.

Через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года, сотрудники ведомства думали, что политик распорядится прекратить все расследования по делу о вмешательстве в выборы в США.

По данным телеканала, назначенный после увольнения Коми и. о. директора ФБР поручил занести некоторые документы по «российскому делу» в закрытую информационную базу ведомства. В частности, речь идет о составленном Коми отчете в отношении экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, дело которого рассматривалось в рамках «российского дела». Также в документах Коми были сведения о его контактах с Трампом и что американский лидер требовал от него закрытия дела Флинна. В связи с этим, ФБР пошло «на беспрецедентные шаги». Кроме того, сотрудники ФБР спрятали копии документов.

«Это было сделано, чтобы их можно было сохранить, найти и распространить, если бы Трамп прекратил расследования», — приводится в статье.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.