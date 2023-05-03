Хочется начать с одной известной шутки. У американского чиновника по образованию спрашивают: «Что же представляют собой американские университеты?». Он не задумываясь отвечает: «Русские профессора и китайские студенты».

Эта довольно известная шутка содержит в себе весьма важный аспект американо-китайских культурных связей и отношений: в Китае, на самом деле, подавляющая часть иностранных студентов именно китайцы.

Тут читатель может спросить нас: а почему мы вспомнили эту деталь? Причина весьма простая. После начала украинской войны Россия изо всех сил старается привлечь Китай на свою сторону, сделать ее своим геополитическим союзником.

На самом деле, эти попытки Москвы начались чуть раньше – с момента создания известного Шанхайского Союза. Заметим, что по ту сторону океана с самого начала внимательно следят за этими процессами. Дело в том, что в США в качестве второй сверхдержавы признают только «поднебесную империю». Это имеет свое основание: у Китая не только гигантская экономика, но и огромное население и достаточно мощная военная сила. И Китай на практике проявляет заметные русофильские стремления, стараясь показывать, что ей удобно быть в одном геополитическом лагере с Россией. Это в первую очередь связано с нынешними геополитическими амбициями Пекина: в Китае говорят, что Мао создал единый Китай, День сделал его богатым, а товарищ Си сделал его сильным и могучим.

Во-вторых, в последнее время в Вашингтоне часто озвучиваются такие заявления, что для США самой реальной угрозой является именно Китай. Подобные заявления часто озвучивались во времена президента Дональда Трампа.

Но нынешний президент Джозеф Байден вновь расставил все точки над “и” – Россия вновь получила статус главной угрозы глобальному миру. Тут надо отметить, что соответствующие основания для этого представила не какая-та другая страна, а сама Россия, начав войну с соседней Украиной.

Заметим, что Китай также имеет схожие военно-политические амбиции. Речь идет о Тайване. Часто слышны такие заявления, что и Пекин собирается повторить опыт России. Но пока этого не происходит: да, Китай часто демонстрирует свои «военные мускулы» перед Тайванем, но все же наступать на него пока не решается. Дело в том, что для Китая на одной чаше весов находятся его геополитические интересы, в частности, Тайвань, на другой же — его экономические интересы. Китай не хочет терять такие гигантские рынки, как США и Европа. Торговый оборот между США и Китаем составляет 700-800 млрд долларов. Приблизительно таким же числом измеряется торговый оборот между Китаем и Европой. Еще раз заметим, что «Поднебесная» не захочет потерять такие гигантские экономические рынки, плюс, она опасается санкций, которые последуют после вторжения в Тайвань.

Поэтому геополитические рвения России с самого начала обречены на провал – Китай не пойдет на действенный геополитический союз с Россией. Надо отметить, что в этом виновата в первую очередь сама Россия. Прежде чем наступать на Украину, Москва должна была серьезно все обдумать и взвесить.

Во-первых, суммарный военный бюджет НАТО и США составляет больше двух трлн долларов. Это гигантская цифра.

Во-вторых, экономика России не сравнима даже с экономикой одного штата США, т.е. Калифорнии.

В-третьих, начав войну против Украины, Россия не только не остановила расширение НАТО, наоборот, способствовала ему – как только началась война против Украины, Швеция и Финляндия изъявили желание стать членами Североатлантического Блока…

Да, тут можно возразить, что целью Москвы было усиление своих позиций в постсоветском пространстве. Это верно, но Россия не только не смогла остановить еврострасти Киева, но привела к тому, что и в соседней Молдове начали более серьезно задумываться об интеграции в НАТО и ЕС.

В Кишиневе румынский уже объявлен государственным языком. Мало того, в этой стране считается, что самым коротким путем в НАТО и ЕС является объединение с Румынией. Надо сказать, что теперешний президент Молдовы Мая Санду является ярым юнионистом, т.е. сторонником объединения с Румынией…

Одним словом, теперь идут весьма серьезные геополитические процессы. Одна из главных акторов этого процесса – Россия с самого начала должна была сделать соответствующие выводы для себя. Ей надо было привести в соответствие свои амбиции и возможности. Россия всегда «хромала» в этом направлении – ее геополитические амбиции никогда не соответствовали возможностям. Как мы чуть выше заметили, вторгнувшись в Украину, Россия, на самом деле, хотела укрепиться в постсоветском пространстве, а не остановливать расширение НАТО на Восток.

Но тут возникает вопрос: что же в таком случае делает Москва в Сирии? Ответы на поверхности: столетиями Российская империя стремилась на Ближний Восток, Персидский Залив, к теплым водам Индийского Океана, даже в Стамбул. Но еще раз приходится отметить, что амбиции и возможности должны быть соизмеримыми. В противном случае, Россия ничего не добьется…