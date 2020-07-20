Что скрывается за официальными данными о растущем производстве продовольствия?

Столичные жители, особенно семьи с маленькими детьми, с каждым годом испытывают все больше затруднений в поисках цельного коровьего молока и натуральной молочной продукции. В довесок к этому за последние годы возрос импорт красного мяса. Масштабные посевы различных видов культур ограничивают возможности развития животноводства, уверены в экспертных кругах, но это не мешает бумажным достижениям.

Госкомстат извещает, что в январе-июне сего года производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,2 %, составив 2,085 млрд манатов. Произведено 260,4 тыс. тонн мяса, миллион тонн молока, 991,5 млн яиц и 14,6 тыс. тонн шерсти. Причем, производство мяса увеличилось на 3,1%, молока — на 1,9 %, яиц – 7%. Похоже, что страна наращивает не только производство, но и импорт. Заморского мяса ввезли в январе – июне на 6,7% больше – всего 25 тыс. 675,45 тонн на $45 млн 951,91 тыс. Ожидаемо увеличился импорт молока до 5,5 тыс. тонн на $9,5 млн. По данным Госкомтаможни, это на $3,4 млн (57,2%) и 1,5 тыс. тонн (37,8%) больше, чем за отчетный период прошлого года. Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-июне достиг 8 тыс. 779 тонн (рост на 34,5%) на $43 млн 599,71 тыс.

Чем объяснить столь резкий скачок импорта в условиях не менее радужных сводок о растущем местном производстве, понять невозможно. Скажем, ранее растущие показатели импорта и производства мяса пытались объяснить бурным восхождением туристической отрасли. Но сегодня этот аргумент отпадает, а импорт и производство продолжают расти на фоне снижения покупательной способности населения. Любопытно, что рост импорта продовольствия в этом году таможня констатирует на уровне 5,2% — до $766 млн 461,43 тыс. Но этим странности не исчерпаны.

О том, что местные производители готовы заткнуть за пояс иные соседние государства сообщил недавно российский Центр анализа молочного рынка. Центр вынес Азербайджан на пятое место в СНГ по объемам производства этого продукта.Структура ссылается на собственные отчетные данные по уровню производства за минувший год. В частности сообщается, что в нашей стране за отчетное время произвели 2,13 млн тонн сырого молока, что на 30% больше чем в Кыргызстане, и на 4,5% больше, чем в Таджикистане, Армении и Молдове вместе взятых. По темпам роста Азербайджан (2,5%), уступил лишь Казахстану (3,2%).

По производству товарного молока Азербайджан даже замкнул первую пятерку, произведя 958,1 тыс. тонн продукта, что в два раза больше, чем в Кыргызстане, и на 14,1% больше, чем в Армении, Таджикистане и Молдове вместе взятых (!). При этом сообщается, что больше всего сырого молока было произведено в Узбекистане, товарного – в Беларуси (89% от общего объема произведенного молока в стране).

Цифры цифрами, а столичные жители дружно отмечают, что натурального молока, сметаны, творога и прочей молочной продукции в нашей торговой сети днем с огнем не сыскать. Последние годы ситуация усугубилась еще больше из-за резкого повышения стоимости кормов. И если раньше (два-три года назад) еще можно было купить молоко на фермах в столичных поселках, а иные проживающие на периферии Баку семьи держали крупный и мелкий рогатый скот, зарабатывая на жизнь продажей молока, сыра и творога, — сегодня уже нет такой возможности.

Непонятно, как вяжутся такие заявления с прошлогодним выступлением председателя Ассоциации производителей и экспортеров молока и молочной продукции (ASEB) Азербайджана Самира Эюбова, указавшего на серьезные проблемы с местным производством молока. Еще в январе минувшего года глава ASEB сообщал, что на прилавках бакинских магазинов продается не настоящее молоко. Фальсификаторы, по словам Эюбова, часто под видом цельного молока продают восстановленное не по стандартам качества сухое молоко, что обходится им намного дешевле. Т.е. жители страны, закрепившей за собой ведущие позиции по объемам производства, почти не видят натуральный продукт.

Местное производство молока покрывает лишь 50% внутреннего спроса, сообщил # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. Подорожание кормов и сокращение естественных пастбищ с началом хлопковой кампании правительства и вовсе пошатнуло позиции частных фермерских хозяйств в сегменте производства мясомолочной продукции. Эксперт отмечает, что сухое молоко для местных предприятий закупается в Беларуси и Украине, а за последние 4 года импорт мяса в стоимостной выражении вырос в 4,2 раза, импорт молока в 2,5 раза, импорт сливочного масла — в 3 раза.

Внутреннее производство молока на душу населения не укладывается у нас в нормы потребления ВОЗ. Исходя из объемов внутреннего производства, оно покрывает лишь половину подушевой потребности в молоке и молочной продукции, установленной на уровне 400 кг. Импорт молока растет с каждым годом. По итогам позапрошлого года в страну ввезли 9 511,43 тонн молока стоимостью #12 652,50 тыс. По данным Госкомтаможни, это на 638,52 тонны (7,2%) больше, чем за 2017 год. Уже через полгода, в январе — июле минувшего года объем импорта в годовом сравнении возрос на 798,2 тонн (19%), стоимость — на #2,211 млн (37,31%). Однако по итогам минувшего года ввоз сократился до 9 022.73, увеличившись при этом в стоимостном выражении до #14 374,42 тыс.