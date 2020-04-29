Что означает демарш Хафтара — Мнение российского эксперта

Недавно командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что власть в Ливии переходит к армии.

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — заявил Хафтар в ходе обращения к гражданам.

Данное решение Хафтара вызвало переполох в международном сообществе и недоумение среди тех стран, которые даже поддерживали Хафтара. Так, это заявление не было доброжелательно воспринято ни со стороны ООН, ни со стороны ЕС, ни даже со стороны России, которая официально не поддерживает Хафтара, но при этом контрактники российской ЧВК «Вагнер» воюют на его стороне.

Со своей стороны в МИД Турции также привлекли внимание к отказу Хафтара урегулировать кризис в стране политическим путем.

«Последнее заявление Хафтара подтверждает отказ от политического урегулирования, в том числе признания итогов Берлинской конференции по Ливии. Налицо неуважение к мирным усилиям международного сообщества и стремление создать в Ливии военную диктатуру», — говорится в заявлении МИД.

В турецком МИД также отметили, что действия Хафтара и его пособников привели к ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии. Кроме того, в ведомстве заверили, что Анкара продолжит оказывать поддержку законным властям страны и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Комментируя последние события # эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов сказал, что военно-политическая ситуация в Ливии такова, что в нынешних условиях Хафтар получает меньше дивидендов и больше рисков и потерь от тех политических соглашений, которые были достигнуты в Берлине.

«В этих условиях, он в них больше не нуждается и поэтому заявляет том, что не намерен их больше соблюдать. Он фактически отказывается от тех соглашений, которые были поддержаны со стороны ООН и большинства посредников, тем самым он заявляет о том, что не видит иного варианта кроме как военное решение ливийского кризиса», — подчеркнул аналитик.

Лукьянов считает, что все основные внешние игроки настаивали на политическом решении данного конфликта, а не военном, он же сейчас отказался все эти тезисы поддерживать.

«В этих условиях ему невозможно будет легитимизировать себя как правительство Ливии. Наоборот, он раньше пытался легализовать себя в существующем порядке. Раньше он не ставил себя в качестве первого лица в качестве военной хунты и видел себя как руководителя вооруженных сил Ливии, а теперь он поставил себя в качестве главы государства, на что он еще и получит соответствующий ответ от международных игроков и существующих в стране политических сил», — сказал эксперт.

Говоря о том, почему Хафтар на ровном месте пошел на той шаг, политолог заметил, что «никакого ровного места в Ливии нет».

«В Ливии в последние месяцы все довольно напряженно. Режим прекращения огня не соблюдался практически ни одной из сторон. Более того, противники Хафтара расширили свою деятельность. Турция увеличила свои поставки вооружения, а также боевиков из числа сирийской национальной армии. В то же время в союзе с племенами амазигов и таурегов начали операцию «Вулкан гнева» и начали наступление в сторону тунисской границы. Ими были захвачены несколько населенных пунктов и установлен контроль над стратегическими путями сообщения», — сказал он.

С другой стороны, Хафтару нет нужды идти на какие-либо уступки, как он считает, на переговорах, добавил аналитик.

«Переговорный процесс его тяготит и лишает его заслуженного приза в результате военных побед конца 2019 года. Поэтому сейчас его демарш исходит из военно-политической ситуации, которая сложилась в Ливии, и он пытается додавить противника если не политическими средствами, то военными», — полагает эксперт.

Как утверждает аналитик, Хафтар никого особо не слушает из международных игроков, но это его решение поставило в сложное положение те силы, которые, так или иначе, высказывали симпатии к нему.

«Причем нужно сказать, что своим этим действием он потеряет своих союзников в палате представителей в Тобруке, которое желает самой прийти к власти. Поддержать сейчас этот военный переворот означает потерять своих союзников из демократического мира. Что касается России, то она равноудалена от сторон конфликта и является сторонником политического решения конфликта», — добавил он.

Прекратится ли в этой ситуации его поддержка со стороны внешних игроков? Эксперт пояснил, что если Хафтар получает ее от разных экономических групп Франции, США, России или Египта, то они будут все равно его поддерживать и извлекать из этой ситуации максимум выгод.

«В скором времени Хафтар возобновит боевые действия и ему нужна будет военная помощь, деньги, оружие, и те силы, которые поддерживают его, вновь ему помогут», — резюмировал он.