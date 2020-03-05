Что для китайца – смерть, то для азербайджанца – прибыль (ВИДЕО)

Помните известное выражение: «Что хорошо русскому, то смерть немцу». Однако в данной заметке речь ни о русском, ни о немце. Мы хотим поговорить о другом, а именно, о проблеме, перед которой трепещет чуть ли не половина человечества. Как вы поняли, мы о проблеме коронавируса, стартовавшего из города Ухань (Китай), и покоряющего весь мир.

Так вот, пока прогрессивное человечество предпринимает все усилия, включает остальные проценты мозга для избавления от этой напасти, в Азербайджане на этом вирусе кто-то нагревает руки. То есть, «что для китайца – смерть, то для азербайджанца — прибыль».

И наглядным доказательством этому является видео, распространенное в соцсетях, на котором некий человек продает медицинские маски в бакинском метро.

На первый взгляд, в этом ничего удивительного нет. Человек занимается малой, я бы даже сказал, малейшей предпринимательской деятельностью, если бы не один существенный аспект. По словам пассажиров метрополитена, маски продавались по 2 маната за штуку. А ведь цена обычной медицинской маски от силы 20 гяпиков.

Как вам деловая хватка азербайджанского борца за здоровый образ жизни? В принципе, к такого рода «бизнес-идеям» нам не привыкать. Стоит только в стране создаться форс-мажорная ситуация, и на арену выходят аферисты и мошенники всех мастей, которые не прочь заработать на всеобщей панике.

А если быть до конца честными, то невежество и мракобесие, которые являются визитными карточками некоторых наших граждан, должны быть наказаны ударом по карману. Правда, при этом сами обманутые граждане не понимают элементарного: ни маска, ни спирт не спасут от коронавируса. Если, конечно, этот вирус в природе существует.

Существует он или нет, не столь важно. Важно наблюдать за тем, как предприимчивые дельцы неплохо зарабатывают на наивности своих же сограждан.

Вспоминается эпизод из «12 стульев» Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер брал деньги за вход в провал в Пятигорске. Но, судя по всему, наши «бендеры» дали прикурить сыну турецкоподданнного. Красиво, элегантно, и главное, все ради сохранения жизни.

Откровенно говоря, вся эта картина отнюдь не радует глаз. Вроде на дворе XXI век, а люди ведутся на такую простую уловку. Но, как писал Пушкин, «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Судя по всему, некоторые азербайджанцы любят обманываться, и китайцы со своим злосчастным вирусом тут абсолютно ни при чем…

Специально для «Зеркало» Фед Бакинский