Число задержанных на протестах в Беларуси превысило 200

В ходе воскресных протестов 1 ноября в Беларуси были задержаны более 200 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации правозащитников в отделения милиции доставили 206 активистов. Наибольшее число задержаний пришлось на Минск, однако они состоялись также в Гродно, Могилеве, Пинске и других городах.

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.