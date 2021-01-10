Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн

Количество инфицированных новым коронавирусом превысило в Африке 3 млн человек. Об этом сообщили в воскресенье Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) — медицинское подразделение Африканского союза, передает ТАСС.

«На утро 10 января число заболевших в Африке составило 3 021 769, — говорится в бюллетене. — Из них 72 121 человек скончался. При этом количество выздоровевших составляет 2 450 492».

Наибольшее число заболевших, согласно статистике, выявлено на континенте в Южно-Африканской Республике, Марокко, Египте, Тунисе и Эфиопии.

| 2021-01-10T19:08:21+04:00 10 января 2021, 19:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss