Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн

Количество инфицированных новым коронавирусом превысило в Африке 3 млн человек. Об этом сообщили в воскресенье Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) — медицинское подразделение Африканского союза, передает ТАСС.

«На утро 10 января число заболевших в Африке составило 3 021 769, — говорится в бюллетене. — Из них 72 121 человек скончался. При этом количество выздоровевших составляет 2 450 492».

Наибольшее число заболевших, согласно статистике, выявлено на континенте в Южно-Африканской Республике, Марокко, Египте, Тунисе и Эфиопии.