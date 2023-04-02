Субботние антиправительственные протесты в Израиле собрали за день до 450 тысяч человек. Об этом сообщает The Jerusalem Postt со ссылкой на данные организаторов протестов.

По данным The Times of Israel, в центре Тель-Авива на акцию вышли до 200 тысяч протестующих.

Люди протестовали против политики премьера Биньямина Нетаньяху и судебной реформы, несмотря на то что глава правительства отложил ее принятие до лета.

Против демонстрантов, не подчинявшихся требованиям полиции, в Тель-Авиве применялись водометы и конная полиция. Десятки нарушителей порядка были задержаны.

27 марта Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

Президент США Джо Байден высказался против продолжения проведения в Израиле судебной реформы. Байден также заявил, что в ближайшее время не планирует принимать премьер-министра Израиля в Вашингтоне. (gazeta.ru)