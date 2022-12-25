Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 656 млн 973 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 678 тыс. 316 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.