Число погибших в результате обстрела Тертерского кладбища выросло до 4 человек

Число погибших в результате интенсивного обстрела тяжелой артиллерией Тертерского городского кладбища со стороны вражеских вооруженных формирований достигло 4.

Как сообщает Report, скончался один из раненых во время инцидента — Амиров Искендер Йелмар оглу 1967 года рождения.

Ранее погибли находившиеся там жители города — Оруджев Пярвиз Новруз оглу 1989 года рождения, Рустамов Васиф Бахадур оглу 1962 года рождения и Заманов Шакир Хасай оглу 1988 года рождения.

С различными телесными повреждениями госпитализированы Мамедов Физули Али оглу, Аллахвердиев Эльсевер Вели оглу, Амиров Нофал Йелмар оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу.