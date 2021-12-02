Число международных мигрантов выросло в мире с 1970 по 2020 год с 84 млн до 281 млн. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации по миграции (МОМ), передает ТАСС.

«Согласно нынешним глобальным оценкам, в 2020 году в мире насчитывалось около 281 млн международных мигрантов, что составляет 3,6% населения мира», — говорится в документе. Подчеркивается, что в 1970 году на Земле было 84 млн мигрантов.

Коронавирус оказал сдерживающее влияние на миграцию. Согласно проведенному экспертами моделированию, если бы не было пандемии, то мигрантов в мире было бы примерно на 2 млн больше.