Все больше людей по всему миру становятся беженцами, сообщили в четверг, 11 ноября, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNHCR). Люди вынуждены покидать свои дома в связи с вооруженными конфликтами, насилием и последствиями климатических изменений.

По оценкам ООН, с конца 2020 по июнь 2021 года общемировое число беженцев возросло с 82,4 до 84 млн. Из них 51 млн вынужденных переселенцев переместились в пределах своей страны. Наибольший рост числа перемещенных лиц ООН зафиксировала в Республике Конго и в Эфиопии, а также в Афганистане, где к власти в августе пришли талибы, и в Мьянме.

«Международному сообществу не удается предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые заставляют людей покидать свои дома», — констатировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Кроме того, по его словам, последствия климатических изменений усугубляют и без того тяжелое положение во многих районах временного проживания беженцев.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев ежегодно констатирует в своих отчетах, что их число во всем мире продолжает расти. Еще летом 2020 года оно не достигало 80 млн человек. Тогда в ООН насчитали 79,5 млн вынужденных переселенцев. (DW)