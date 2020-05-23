Четыре страны не явились на заседание СБ ООН по Крыму

В российском постпредстве при ООН сообщили, что представители Украины, США, Великобритании и Эстонии отказались принять участие в заседании Совбеза ООН, посвященном Крыму, в ходе которого по видеосвязи выступили жители полуострова. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает агентство «РИА Новости».

В ООН 21 мая состоялось заседание, инициированное Россией в продолжение обсуждения, прошедшего 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям Крыма.

Российское постпредство на своем сайте выразило сожаление по поводу отсутствия украинских коллег. «Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», — говорится в заявлении.

Не пришли на заседание и представители Великобритании, США и Эстонии, отметили дипломаты.

Этим, как говорится в заявлении, была не только нарушена сложившаяся в Совбезе практика проведения таких встреч, «но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся».

«Утверждения осевших в Киеве «псевдокрымчан», перекочевавшие в выступления наших западных коллег, о якобы имеющих место нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств, были аргументированно развенчаны крымчанами с опорой на статистику, а также личный опыт», — говорится в сообщении.

Также в российском постпредстве отметили, что будут и дальше добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми, «кого мнение крымчан на самом деле не интересует».

В четверг, 20 мая, постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.

Ранее, 18 мая, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма , которую однако еще предстоит доработать.

В ответ глава полуострова Сергей Аксенов назвал подобные документы пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги. Он отметил, что Киев до сих пор смотрит на Крым как на территорию без людей, не принимая во внимание интересы ее жителей (lenta.ru)