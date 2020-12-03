«Честь Родины»: Чингиз Абдуллаев рассказал о новых книгах

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев порадовал поклонников новостью о новых книгах. Новинки – долгожданные: писатель не выпускал ничего нового уже довольно долгое время, сообщает «Зеркало».

«После некоторого перерыва, в издательстве «ЭКСМО» продолжается выпуск моих книг. В январе выходит новый роман «Урок криминалистики». Сегодня прислали новую обложку книги и разрешили поделиться. Затем выйдет роман «Честь Родины». Надеюсь, всем понравится», — написал Чингиз Абдуллаев на своей странице в соцсети Facebook.

Писатель также сообщил, что выпуск его книг продолжается в Латвии, Франции и Турции, а в Аргентине по радио зачитали его повесть на испанском «Смерть над Атлантикой».

Чингиз Абдуллаев — всемирно известный писатель, президент ПЕН-клуба Азербайджан, секретарь Союза писателей Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», доктор юридических наук и председатель наблюдательного совета ФК «Нефтчи».

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева «Орденом дружбы».

В связи с пандемией церемония награждения писателя состоялась в Баку, в здании посольства Российской Федерации.

Российский «Орден дружбы», учрежденный 2 марта 1994 года, вручается за значимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.