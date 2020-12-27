Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса

Одновременно с премьером была сделана прививка от COVID-19 главе минздрава Яну Блатны, но это произошло в больнице города Брно, на юго-востоке республики. Именно в эту больницу днем ранее поступила первая партия вакцины, созданная совместно компаниями Pfizer и Biontech. Партия состояла из 9750 доз, которые были распределены между четырьмя больницами Праги и Брно. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.