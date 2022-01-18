Во всех учебных заведениях в эти дни проходят мероприятия, посвященные трагической дате 20 Января. Но прошло время, когда достаточно было просто рисовать красные гвоздики и писать красными и черными буквами «20 Января». Нужно на всех уровнях поколений — в начальных, средних, старших классах и в высших учебных заведениях не рассказывать, а объяснять детям, подросткам и юношам что случилось и почему случилось. Как можно подробней и не только в январе. Так как этот сценарий, как показали казахстанские события, еще не потерял актуальности.

Так что же произошло, почему такое случилось в те «черные» январские дни? На многие вопросы до сих пор нет полного, или, по крайней мере – логического ответа. Сразу после событий официально было объявлено, что ввод войск был произведен для защиты армянского населения. Но уже в тот момент было понятно, что это скорее повод, который сами же власти и создали. Наверное, для многих не секрет, что зачинщиками и организаторами всех этих погромов были спецслужбы СССР. Скорее всего, ввод войск планировался намного раньше 20 января. А причина была другой — не потерять власть и не дать обрести свободу и самостоятельность народу Азербайджана.

Все события, начиная с 12 января, происходили с особой жестокостью и были направлены на устрашение гражданского населения. Нужно было сломать его способность к сопротивлению. Наверное, власти допускали возможность массового проявления недовольства населения в том или ином регионе. Этому были примеры, начиная с 1922 года. И эти протесты подавлялись с особой жестокостью. Все эти действа нужно было как-то оправдывать. Нужен был повод. И вот в конце 1989 года руководство СССР решило, что наступил час Х для нашей республики. Поступила команда в соответствующие органы и все завертелось. Начали работу провокаторы из числа агентов спецслужб, позже подключился основной состав. Последний аккорд – это был подрыв силового блока телебашни. После этого в 00.00 часов 20 января 1990 года начался ввод войск со стрельбой по мирным гражданам, т.к. никаких врагов не нашлось. Это была карательная акция, направленная на устрашение тех, кто был не согласен с советской идеологией. Но все, что делалось в СССР, особенно в восьмидесятые, кончалось как всегда – провалом. И январские события в Баку вместо того, чтоб усилить власть центра, наоборот, заложили начало развала СССР и стремления к построению независимых демократических государств.

Утром 20 января Баку хоронил жертв атаки войск на мирное население, а заодно и коммунистическую идеологию. Организацию похорон погибших ночью 20 января взяло на себя Духовное Управление мусульман Закавказья (где же тот шейх-уль-ислам А.Пашазаде, который не побоялся тогда выступить с осуждением властей). А в это время руководитель республики А.Везиров, сделав нам ручкой, благополучно уехал в Москву, где и прожил до 92 лет.

20 января 1990 года мы остались один на один с центральной властью в лице группы, которую возглавлял М.Горбачев. С ее лицемерной идеологией о так называемом братстве и равенстве, которая стремилась любой ценой не отдавать свою власть, сохранить за собой «теплые места» в облюбованных кабинетах. А как же Запад? Вспомните детство. Ведь когда у тебя неприятности, больше всех переживают твои родители, братья и сестры, а не ребята с соседней улицы. Так и оказалось. Западные страны объявили это внутренним делом СССР. Им было все равно, какой ценой распадется СССР. В те дни я работал в «Спутнике», в туристической организации, входившей в Центральный Комитет комсомола. 20 января с утра мы начали собираться у входа ЦК комсомола. Нас не пустили внутрь, т.к. помещение оказалось захваченным военными. Пришлось пойти в другое подразделение ЦК, и там решили составить обращение, известить другие республики Союза и максимальное количество зарубежных стран о трагедии, происшедшей этой ночью. Составили письмо на русском и английском языках. Затем я, телетайпистка и сотрудник из ЦК комсомола отправились в офис «Спутника», где заперлись и тайком начали по телетайпу отправлять наше обращение.

Но никто так и не откликнулся. Позже, мне показалось, что был просто перекрыт канал связи, и наше послание просто не дошло до адресатов. Только спустя полгода мои польские знакомые по туристической деятельности сказали, что они получили наше послание и передали его журналистам. Но реакции не последовало. Да и в республиках СССР не очень то и сопереживали, хотя и у них происходили похожие события. До нас произошли похожие события в Алма-Ате (1986), в Минске (1988), в Тбилиси (1989), позже в Душанбе (1990), в Вильнюсе и Риге (1991), где жертвами также стали мирные граждане.

Правы были И.Ильф и Е.Петров, когда писали: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Это же показала нам 44-дневная война. Нас, конечно, поддерживали, нам сочувствовали, но Победу одержал народ Азербайджана. Жизнь показала, что мы должны рассчитывать в первую очередь на себя, на нашу молодежь. Решающим фактором победы оказались не столько современное оружие, тактика и стратегия, сколько наше единство и общая идея. И первые практические «уроки» этого мы получили 20 января 1990 года.

Фуад Расулов, специально для #