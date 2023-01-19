«История — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого»

В. О. Ключевский

Изучение и знание истории своего народа полезно в том числе и для понимания его настоящего и перспектив в будущем, для анализа причинно-следственных связей произошедших событий. Чтобы в настоящем и будущем не повторять трагических ошибок прошлого и избежать последствий неверно принятых решений и политического выбора.

Но чаще всего те ли иные трагические события в жизни народов и государств случаются только благодаря фатально сложившимся обстоятельствам, зависящим не только от внутренних процессов. Как происходит сегодня в Украине, которую возжелал более сильный сосед.

То же случилось и в конце 20-го века с нашей страной. Нашему народу тоже не повезло оказаться в соседстве с государством, которое так и не отказалось от своей имперской сущности, хотя считалось, что Российская империя начала свой распад после октябрьской революции и процесс завершился в 1921 году. Но пришедшие к власти большевики оказались не меньшими имперцами, чем государи российские, и они в 1922 году вновь собрали ИМПЕРИЮ, но уже под псевдодевизами – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «свобода, равенство, братство». И на протяжении 70 лет уже они держали, на словах – согласно «свободному волеизъявлению народов», а на деле — на штыках все 15 «республик свободных».

Одним из первых оковы захотел сбросить народ Азербайджана. Возможно, и без событий в Нагорном Карабахе, армянское население которого рванулось на фоне открывшихся перестройкой перспектив уйти в свободное плавание, при этом отторгнув и территорию своего проживания, исторически, на протяжении веков принадлежащую азербайджанскому народу, в скором времени Азербайджан, как и другие республики, поднял бы вопрос выхода из состава СССР. Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Случилось так, как случилось.

Толчком для начала национально-освободительного движения стали события в Карабахе. Поводом послужила вырубка деревьев в лесу Топхана. Начиная с 1988 года события начали развиваться уже в кровавом русле. При попустительстве расквартированной в НКАО советской армии, в рядах которой служило немало военных армянской национальности, 24 февраля в Аскеранском районе произошло убийство двух и ранение 19 азербайджанцев, направляющихся из Агдама в сторону Ханкенди. В конце февраля в Сумгайыте были совершены заранее спланированные убийства с участием специальных армянских служебных органов и органов Государственной безопасности СССР. На протяжении почти двух лет не прекращались митинги в Ханкенди и Баку. Завершилось все кровавым преступлением руководства и армии советского государства против азербайджанского народа, который мирным способом пытался сохранить свою территорию и государственность.

Советское государство, нарушив конституционное обязательство перед своими гражданами, в ночь с 19 на 20 января 1990 года ввело в Баку войсковой контингент и учинило кровавую бойню мирного населения. В Баку вошли танки, которые давили и расстреливали в упор людей и автомобили.

Жертвами кровавого преступления советского государства стали 147 азербайджанских граждан, 638 человек получили ранения и травмы.

Потом была Ходжалинская резня, совершенная уже при активном участии 366-го полка советской армии. В результате которой было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений, 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Казалось бы, такое не будет забыто НИКОГДА!!! Прощения быть не должно! Из истории надо бы выносить уроки. Тем более, что все мы являемся свидетелями этой недалекой во времени истории. Ведь прошло всего 33 года. Живы многие участники тех событий, да и печатной информации предостаточно. И опасность, грозящая суверенитету нашей страны со стороны «большого брата», не менее актуальна. Вот уже под псевдоформулировками российская империя вновь, после 30 лет независимости и суверенитета, смогла войти на нашу территорию и фактически установить в Нагорном Карабахе свой протекторат. Со всеми атрибутами российской государственности – русским языком, филиалами государственных институтов, развевающимися флагами, и без присутствия каких-либо структур власти Азербайджана.

Но самым огорчающим было наблюдать, как наша молодежь встречала на улицах Баку новость о вступлении в Ханкенди под ликом миротворцев российской армии, правопреемницы обагренной кровью ходжалинцев и бакинцев советской.

Помнить и не повторять ошибок прошлого – вот главный урок истории.