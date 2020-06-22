«Через полгода поведение Пашиняна в отношении Кремля ему откликнется» — российский политолог

Внутриполитическая ситуация в Армении медленно, но верно выходит из-под контроля. Либо Никол Пашинян станет очередным диктатором, либо Гагик Царукян повторит революцию. Главное, что на сегодня Пашинян остался без парламентского единства. С учетом того, что политические события в Армении развиваются очень быстрыми темпами, можно сказать, в скором Пашинян и вовсе останется без парламента и будут повторные выборы.

О том, что происходит во внутриполитическом поле Армении, какие процессы там развиваются, как сегодня можно оценивать отношения Москвы и Еревана, а также о вероятности возобновления боевых действий в Карабахе рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Как вы на данном этапе оцениваете внутриполитическую ситуацию в Армении? Насколько близок день, когда армяне вновь выйдут на улицы с требованием отставки Пашиняна?

— Как говорят медики в таком случае, «состояние пациента стабильно тяжелое». Пандемия коронавирусной инфекции нанесла по экономике Армении очень сильный удар. Если брать пример России, а точнее — Москвы, то после завершения карантина не открылась половина предприятий малого бизнеса. Думаю, что в Ереване ситуация будет не лучше, даже наоборот, малый бизнес в Армении, я думаю, наполовину умер, если не больше.

Внутриполитическая обстановка в Армении в настоящее время тоже достаточно напряженная, так как экономический кризис автоматически обострил все имевшиеся противоречия внутри или между правящими элитами. Вот почему я назвал такую ситуацию на медицинский манер «стабильно тяжелой».

Несмотря на все это, я считаю, что в ближайшем обозримом будущем в Армении никаких серьезных протестов на уровне бунта, а тем более революции, не будет. Выступления оппозиции по случаю лишения Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности, имевшие место быть неделю назад, носили сугубо политический, а не социальный характер, поэтому говорить о том, что в стране уже сложилась революционная ситуация, явно не приходится. Сегодня мы все являемся свидетелями политических разборок в Армении на самом разном уровне — от общегосударственного до местного, но к социальной напряженности это никакого отношения не имеет. Поэтому я не жду в ближайшее время сколько-нибудь серьезного ухудшения социальной обстановки в Армении. Если хотите, то коронавирус играет сегодня на стороне Пашиняна.

— Никол Пашинян отказался лететь на парад в Москву. Как это будет влиять на отношения Еревана и Москвы?

— Думаю, что никак. Президент Путин — опытный и сдержанный политик, он не будет реагировать на подобного рода демарши, тем более в условиях, когда он не способен что-либо изменить. Военная инфраструктура России в Армении стоит для того, чтобы российские политики молча глотали обиды от Еревана, на каком бы уровне там они не формулировались. Возможно, что через полгода или через год такое поведение Пашиняна в отношении Кремля ему и откликнется, но точно не сегодня.

Более чем уверен, что число «отказников» от участия в параде 24 июня в эти три дня еще увеличится, и на этом фоне демарш Пашиняна будет восприниматься Кремлем не так болезненно. К тому же все в Москве хорошо понимают, что Пашинян своими заявлениями о заболевании коронавирусной инфекцией и выздоровлении на вторые сутки во всех смыслах скомпроментировал себя и загнал в логический тупик, из которого у него попросту нет выхода без имиджевых потерь. Поэтому он предпочел проиграть на внешнеполитическом фронте, но не сдать позиций на внутриполитическом, который для него сейчас более важен. Так что в Москве его поймут, но вот простят ли — этого я наверняка не знаю.

— Как мы видим, под давлением коронавируса политическая архитектура армянской власти рушится. Можно ли сказать, что на этот разАзербайджан воспользуется дестабилизацией в Ереване?

— Мне, как иностранцу, крайне сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что ответ на него находится всецело в компетенции только одного человека — президента Азербайджанской республики и верховного главнокомандующего ее Вооруженными силами Ильхама Алиева. Все в данном случае зависит исключительно от его политической воли, политической культуры, наличия у него чувства гуманизма и иных моральных качеств. Напомню, что в марте этого года генеральный секретарь ООН призвал все враждующие страны и группировки воздержаться от боевых действий на время коронавирусной пандемии, после чего международная напряженность резко пошла на спад.

Азербайджан пока следует этому призыву, и в отношении Армении ограничивается только одним информационно-пропагандистским давлением с целью дискредитации противника на международном уровне и эскалации социально-политической напряженности внутри страны. Никакой силовой активности Азербайджан в отношении Армении пока не проявляет, хотя, вне всякого сомнения, мог бы это сделать, воспользовавшись внутренними трудностями своего врага. Причина такого положения дел, на мой взгляд, лежит исключительно в иррациональной плоскости — в сфере ментальности, морали и нравственности.

Похоже, что президент Азербайджана сугубо из этических гуманитарно-гуманистических соображений не отдает приказа на силовое решение нагорно-карабахского конфликта в условиях пандемии, хотя я могу и ошибаться. Возможно, что время для удара еще не настало, Армения еще не достаточно истощена пандемией и внутриполитическими неурядицами, и надо выждать еще немного, чтобы плод окончательно дозрел и сам упал к ногам. Как бы то ни было, Азербайджан ведет себя крайне благородно по отношении к Армении, чего с ее стороны в истории ранее никогда не наблюдалось. Но я уверен, что президент Алиев делает все правильно, так как именно он один обладает всей полнотой информации, и он не может себе позволить спонтанного или необдуманного решения в этом глобальном для Азербайджана вопросе.