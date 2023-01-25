Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Такое мнение выразил в среду заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак.

«События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — приводит его слова газета Aydınlık.

По словам Санджака, последние проведенные опросы показали, что не менее 80% населения Турции уверены, что «США — страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику» в отношении республики. «В последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и президенту РФ Владимиру Путину», — констатировал политик.