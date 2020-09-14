Чем закончится «китайская эпопея» Трампа?

«Ему всюду мерещится Китай, он даже своего соперника – Джо Байдена обвиняет в сговоре с Китаем» — так сказал бы любой политический аналитик, внимательно отслеживающий предвыборные баталии в США.

Но «китайская тема» для президента Дональда Трампа вовсе не является избирательной политической философией, тем более избирательной технологией.

Нет, американский президент с самого начала, как только стал президентом, пытался доказать, что для США угрозой является вовсе не Россия, а Китай, который уже по ВВП превосходит чуть ли ни сами Штаты.

По мнению Трампа, от процесса глобализации, от его экономической философии и логики выиграл только Китай, который завалил весь мир своими товарами.

Конечно, Трамп частично прав. Автор этих строк всего один раз побывал в Штатах и обращал внимание даже на малейшие детали, связанные с этой могучей страной. Помнится, мы были весьма удивлены, когда заметили, что даже сувениры в музее третьего американского президента Томаса Джефферсона китайского производства. Да, смекалке китайских производителей можно только завидовать, если надо будет, они даже сделают точную копию всего Вашингтонского Штата, так же, как создали у себя копию старого Парижа.

Пока трудно сказать: сумел ли Трамп заразить американских дипломатов и политиков китайской темой? Но стоит отметить, что эта страна всегда была в центре американской политики – сперва, как страна коммунистического лагеря, а потом уже, как центр новых экономических реформ, точнее, как центр нового чуда – китайского экономического чуда.

Надо заметить, что Мао Цзедун ладил с Москвой не так уж долго, у них, точнее у Мао, Тито и Ходжа даже возникали определенные трения и разногласия со Сталиным. После смерти последнего пути этой тройки вообще разошлись с Советским Союзом.

Но, свято место пусто не бывает. Запад, во главе со Штатами, сразу взял эти страны, как говорится, на заметку. Но их главным открытием стал в первую очередь Китай, т.к. после смерти Мао в этой стране новым вождем стал Дэн Сяопин, который длительное время преследовался самим Мао. Придя к власти Сяопин заявил, что не имеет значения какого цвета является кошка, главное, чтобы она ловила мышей.

Так, не прошло много времени, как государственный секретарь США Генри Киссинджер вновь «открыл» эту страну для политики собственного государства, т.е. для США. Но в философии иногда пишут о бунте вещей и лиц, творцами которых являемся мы сами.

Нельзя сказать, что Китай сразу «взбунтовался» против Соединенных Штатов. Нет, его вновь «открыл» президент Дональд Трамп, заметив, что Поднебесная вполне серьезно наступает на пятки его страны.

Пока весьма трудно сказать, чем же закончится «китайская эпопея» господина Трампа? Поддержат ли другие и, самое главное, последующие политики новую геополитическую идеологию американского президента? Пока трудно сказать. Но заметим, что японские политики сразу откликнулись на новые геополитические и геоэкономические призывы Трампа.

Например, их премьер-министр (скоро уже бывший!) Синдзо Абэ предложил создать новую военную коалицию с участием Японии, США, Австралии и Индии.

На днях сообщили, что нечто схожее, возможно, скоро реализуется, т.к. предложением заинтересовались и стратеги НАТО.

Но, нам лично кажется, что угроза миру, в том числе, Штатам исходит не от богатых и развивающих стран, а от голодных и вооруженных, как Северная Корея, в том числе, Россия. Потому что только ядерные боеголовки могут удержать подобные страны, как говорится, на плаву.

Китай же, по сути, является не только отдельной страной, отдельным государством, нет, это — отдельная цивилизация.

Мы в свое время немного интересовались китайской философией. Наше внимание сразу привлек такой момент, что философские понятия и категории китайцев сильно отличаются от европейских понятий.

Конечно, после коронавируса отношение многих людей к Китаю изменилось. Но детали этого процесса мы пока еще не знаем. Неизвестно, с чем мы имеем дело? С биологической эпидемией или с биологическим оружием? Думается, что со временем выяснится и этот момент. Теперь же можно сказать одно: без Китая земная цивилизация выглядела бы довольно однообразной и даже скучной.